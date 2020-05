La consulta del día

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad o que no lo dejan dormir? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de este jueves:

Testimonio: “Esta pandemia me hace sentir demasiado vulnerable. Hay días en los que amanezco cabizbajo, sin ganas de seguir e incluso siento deseos de escapar de todo. No sé si eso sólo me pasa a mí; la verdad no entiendo por qué me encuentro tan abatido. Siempre he creído en Dios, sólo que todo esto ha sido tan fuerte que se resquebraja mi fe. ¿Cómo hago para levantarme y sentirme bien? Le agradezco una respuesta”.

Respuesta: Todos somos vulnerables. Nadie está aislado del dolor o de la tristeza, sobre todo en esta época. Con menor o mayor grado, transitamos por la vida con angustias y siempre hay pruebas, dificultades o tiempos asfixiantes.

Recuerde que nada ocurre por casualidad. Todo lo que pasa tiene un “para qué”. Tal vez no lo sepa ahora mismo y puede que jamás lo imagine; pero su corazón sí sabe que podrá salir adelante. Asuma con entereza todo lo que le llegue a su vida. Me dice que es un hombre de Dios y eso me agrada, pero no pierda la fe. Debe demostrar su lealtad a Él reanimándose. El camino es menos difícil si sigue de la Mano del Señor.

¡Esto es pasajero! Si bien su vida en esta época, como la de muchos de nosotros, se ve afectada por las resequedades del alma, puede tener la tranquilidad que de todo esto le quedarán grandes lecciones que le permitirán crecer.

Las vicisitudes, unas más fuertes que otras, nos dejan muchos aprendizajes. Es una buena idea que regule mejor el tiempo, que trate de embadurnarse de buena vibra y que poco a poco deje a un lado tanto abatimiento.

Le recomiendo que enfrente esta etapa árida de su vida con mucha oración, teniendo siempre presente que Dios no le dará una carga más pesada de la que pueda soportar.

Recuerde también que la vida le manda que asuma este reto con la mayor fortaleza y dignidad posibles. Mire hacia el frente e imprímale a cada cosa que le pase mucho tesón y decoro.

Esa angustia que hoy siente es al mismo tiempo una palanca para poder avanzar en su formación como persona.

No huya de los problemas, mejor véalos ‘cara a cara’, acéptelos y decida salir de ellos con firmeza y decisión. Si no adopta esa valiente acción, la vida en esta fase desértica le resultará más dramática. En medio de estos momentos que le quitan la tranquilidad, es indispensable ser fuerte.

Puede que esté alejado físicamente en esta cuarentena masiva; pero usted, yo y todos, con la Venia de Dios, estamos juntos en esto para enfrentarnos a la pandemia por el bien nuestro y el de los demás.

La esencia del asunto radica en sobreponerse para alcanzar su felicidad que, a decir verdad, está dentro de usted mismo. Por ende, le corresponde descubrirla. ¡Un abrazo hermano!

