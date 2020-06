Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “¿Qué será de mí después de que pase la amenaza de la pandemia? Tengo mucha incertidumbre y no sé qué me deparará el destino. Tengo 26 años, soy profesional y no sé cuál será la manera correcta de direccionar mi vida al finalizar esta pesadilla. El COVID-19 me mantiene preso en mi casa y no sé qué hacer. Ayúdeme con uno de sus consejos”.

Respuesta: Hola, saludo cordial. Recuerde que ni usted ni yo estamos presos en nuestras casas, estamos a salvo.

Es cierto que pasamos por un tiempo incierto, a nivel individual y colectivo, y que el temor por lo que vendrá de manera efectiva nos desconcierta.

Comprendo su angustia. En cierta medida la sola idea de pensar lo que puede venir hace que nos llenemos de preocupaciones. Sentir que hay cosas que escapan a nuestro control nos hace ver vulnerables.

Es obvio que, al menos por ahora y mientras dure la cuarentena, de alguna forma es preciso sacar el mayor provecho y reflexionar.

Debe llevar el aislamiento preventivo obligatorio de una manera sana y ‘planificada’, tanto en el nivel personal como en el profesional.

Sobre su futuro, le planteo el siguiente ejercicio: si usted tuviera que trazar una flecha para indicar hacia dónde va su vida, ¿Sabría marcar ese norte? ¿Tendría claro cuál sería su dirección?

La mayoría de la gente a la que le hago esa pregunta deja ver que la flecha

va a cualquier lado; otro tanto no diseña una sino varias flechas, las cuales conducen a auténticos laberintos. También hay algunos cuya flecha apunta inexplicablemente hacia el piso, y son muy contados los que saben cuál es el camino a seguir.

¡Ojo! En esta columna yo no le puedo decir para dónde va usted. Pero es bueno saber que tiene una mente joven y que hay mucho camino por delante.

¡No se deje apesadumbrar! Es el momento de reaccionar.

Haga el ejercicio y responda, en este momento, si ya concretó su plan de acción. Atrévase a escribir su respuesta en un papel.

Lo primero que debe hacer es ubicarse. Mejor dicho: debe saber dónde está parado y qué es lo que quiere. No pida ganarse la lotería ni que, por arte de magia, se le acaben sus problemas.

Es mejor plantearse metas precisas y posibles. Se lo aclaro porque la pandemia lo obliga a tener definido, al menos, qué no debe hacer.

Por eso le corresponde determinar los objetivos concretos que lo enaltecerán

y le permitirán llegar hacia ese destino que añora.

De igual forma, debe buscar los medios adecuados para alcanzar todo aquello que desea. La idea es que acceda a sanas estrategias y que crea de manera firme en ellas.

Algo más: imagine cómo se verá cuando haga realidad sus sueños. Claro está que ‘sueñe despierto’, ya que debe trabajar con tesón.

Tampoco sea impaciente ni decline ante la primera barrera. Eso sería muy cobarde de su parte.

Pruebe a convertir la supuesta adversidad de la cuarentena en una oportunidad para salir adelante y prosperar.

Si quiere rendir y seguir la brújula de sus metas debe ser un hombre sereno y perseverante; y le insisto que tiene que estar bien ubicado.

En sus manos está el marcar correctamente la dirección de su vida.