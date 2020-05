Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores o las angustias que lo asfixian en la actualidad? Cuéntenos su caso para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Soy un hombre joven y le cuento que estos días de encierro me tienen dando vueltas en mi mente; me la paso en el computador como un piloto que gira alrededor de un lugar a otro y no aterriza. También me he vuelto algo bipolar, aunque no lo digo en el sentido literal porque no se trata de un trastorno depresivo ni nada alarmante. Pero sí le confieso que un día me levanto con ganas de salir adelante y al otro me siento desanimado y sin saber qué hacer. ¿Qué consejos me podría dar para nivelar estas alteraciones? El tema ha hecho que duerma intranquilo, aunque no padezco de insomnio. Por otro lado, también me da miedo el tema de recomenzar mi vida cuando todo esto pase, creo que voy a fallar y eso me afana. Gracias por leer mi carta y espero que me pueda responder”.

Respuesta: A muchos, como a usted, les ha ocurrido que en medio de esta cuarentena pasan por episodios de entusiasmo y de otros de desánimo. Yo mismo no he escapado a ese tipo de situaciones.

¿Qué es lo que nos ocurre? Pues, que debido al confinamiento por la pandemia a todos nos ha cambiado la rutina.

¿Cuáles consejos puedo darle? Es muy importante no ver tanto contenido negativo ni escuchar mensajes catastróficos. Procure alejar de su dormitorio las pantallas de T.V. y mejor acompañe el momento del sueño con una buena lectura o escuche una canción con mensajes alentadores. Tampoco coma dos horas antes de acostarse, desconecte el celular y, si es un hombre de Dios, ore con mucha fe. La plegaria es un gran bálsamo. ¡Claro! También hay terapias de relajación que podría escudriñar e intentar practicar, tales como el yoga o la misma musicoterapia.

Sobre la angustia que tiene por lo que vendrá después del aislamiento, le sugiero que mire hacia el frente y no tema volver a comenzar porque finalmente todo hace parte del arte de aprender. Nada llega ni antes, ni después. Todo ocurre en el preciso momento.

Es probable que hoy pueda estar sintiendo que está revoloteando; es decir, que da vueltas en un mismo sitio y no avanza.

Le reitero que el tema de la cuarentena, el estrés y la incertidumbre que lo embargan lo distraen y lo hacen sentir así.

Si usted ve a una aeronave tripulada que vuela en círculos, no se le ocurra pensar que el piloto está indeciso; es sólo una maniobra que él utiliza para examinar de manera detenida una zona concreta del terreno que sobrevuela. Analice dónde está y qué es lo que quiere hacer. Haga su propia ‘maniobra’ para inspeccionar la zona sobre la cual ‘pilotea’ y así estar más seguro.

Ojo: recuerde que la vida también le permite algunos de los revoloteos “erráticos” porque ellos, sin lugar a dudas, tienen un propósito para su vida. ¡Hágame caso y me cuenta cómo le va!

para recordar:

Cada día tendrá la oportunidad de aprender valiosas lecciones. Puede aceptarlas, valorarlas y apreciarlas; o considerarlas innecesarias o irrelevantes... También puede amargarse o ver el lado amable de cada circunstancia en particular. ¡La decisión es suya!

LA INTUición:

La intuición es una pequeña voz de su alma. Por eso, jamás permita que el ruido de las opiniones ajenas silencie su voz interior. Y, lo que es más importante, tenga el coraje de hacer lo que le dicten su corazón y su intuición, pues nunca fallan. De algún modo, usted ya sabe aquello en lo que realmente quiere convertirse.

crecer con entusiasmo:

El crecimiento es un proceso. En ese orden de ideas, debemos experimentar el “error” en varias ocasiones. Los experimentos o experiencias fallidas son sólo parte del proceso; así que no nos desanimemos cuando algo nos salga mal. ¡Unas veces ganamos, otras aprendemos! Y si las cosas no cambian, intentemos cambiar nuestra forma de verlas. Seamos nosotros mismos y no intentemos transformarnos en otras personas.