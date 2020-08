Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “En estos momentos, justo cuando la evolución de la pandemia se convirtió en nuestra mayor angustia y nos sentimos amenazados de frente, he detectado que mucha gente comenzó a refugiarse en la oración. Pero, me pregunto: ¿Hacer eso tiene alguna trascendencia? Yo mismo he participado en esas cadenas de oraciones, pero no veo que la cosa cambie, incluso empeora. Es como si Dios no atendiera nuestras súplicas. Le cuento que paso por una difícil situación y no sé hasta qué punto ponerme a orar me solucionará mi dolor. Me gustaría saber su punto de vista. Muchas gracias”.

Respuesta: Es cierto: con la pandemia son muchos los que se refugian en la oración. Y desde mi perspectiva, eso está muy bien. ¡Gloria a Dios!

Cuando algo nos preocupa intensamente nada nos alivia más que abrirle nuestro corazón al Creador, pues así recibimos sus Bendiciones.

No obstante, usted, yo y en general todos no nos podemos conformar solo con repetir ‘rezos’ que no transforman ni comprometen, porque finalmente ‘a las palabras se las lleva el viento’.

Sé que Dios escuche cada una de nuestras peticiones. La cuestión es que a veces elevamos plegarias al cielo sin sentido y nos quedamos sentados esperando que todo se nos solucione ‘en un abrir y cerrar de ojos’.

Orar es un diálogo sincero entre usted y Dios, no es exactamente una herramienta para manipular al Creador.

La verdad es que los buenos pensamientos y el hecho de pedir un favor a Dios con fe siempre se traducirán en respuestas reales, pero usted debe ser claro con sus propósitos.

Cualquier necesidad puede encontrar una solución, siempre y cuando se haga con la mayor devoción del caso.

Dios suple todo lo que necesitamos; solo que Él sabe cuándo nuestra petición es genuina.

¡Por favor, al orar no se quede en la sola enunciación de frases! También haga algo para que las cosas se solucionen.

Le reitero que si usted tiene un problema, pídale a Dios; pero no se quede esperando a que todo le llueva del cielo.

Cualquiera que sea su situación, siempre haga lo mejor que pueda, mantenga la actitud correcta y, por supuesto, labre el camino correcto.

Orar implica pedirle a Dios ayuda y al mismo tiempo tener entereza para enfrentar lo que le corresponda hacer en la vida.

Tenemos que ser personas capaces de enfrentar la prueba y de vencerla, y con la oración nos armamos de valor para liberarnos del miedo, de la angustia y del dolor emocional.

Cierre sus ojos y abra su corazón a fin de sentir a Dios en su templo interior, tanto en la angustia como en la felicidad.

No me cansaré de repetir que orar es bueno para usted, para mí y para todos.

Elevar una plegaria al cielo es un bálsamo que revitaliza y que nos llena de energía para continuar el día a día.

Cuando oramos emocionalmente recargamos fuerzas. Por supuesto que orar no deja de ser una terapia estimulante y nos hace crecer espiritualmente, porque nos hace buscar la sabiduría del corazón.

Los propios sicólogos aseguran que la misma autosugestión, inducida por la oración, es la causa del alivio y de la curación de enfermedades; además le evita otros males al cuerpo.

En síntesis, la verdadera oración quita los miedos y sana el alma.