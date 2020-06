Con todo esto de la pandemia usted está a merced de sus traicioneros estados de ánimo.

Todo está ligado a las tensiones que esta crisis le ha traído. Además, el no dormir bien, las preocupaciones que genera el desalentador panorama económico y la incertidumbre por lo que le espera trastocan aún más sus pensamientos y hacen que su negatividad crezca.

No puede seguir alimentando ese estado mental y emocional en el que predominan la amargura, el agotamiento, la impotencia y la desilusión por lo que está viviendo en esta época de cuarentena.

Si insiste en ver el cielo encapotado, la ‘lluvia de la tristeza’ jamás amainará en su existencia.

Aclaro, eso sí, que debe aceptar lo que le pasa, sin que por ello tenga que resignarse a sufrir. Es como dejar que las cosas fluyan, pero al mismo tiempo ser consciente de que puede ponerle freno al abatimiento.

Todas las emociones son comprensibles. Lo digo porque a veces puede querer alejarse un poco y desahogarse. En ese orden de ideas llorar suele ser saludable, siempre y cuando no se ahogue en su propio ‘mar de lágrimas’.

Mejor dicho: puede hacer consciente su situación anímica, pero también le corresponde regularla.

Usted es responsable en gran medida de cómo piensa y cómo se quiere sentir. Así que no puede dejarse arrastrar por ideas catastróficas.

Lo mejor es que la esperanza está al alcance de su mano. Recuerde que todo lo que usted necesita está en su interior: mire hacia adentro, en vez de mirar afuera.

No insista en pasar todo el tiempo quejándose, ni viva resistiéndose a asumir su realidad.

Lo que hoy siente es un ‘grito del alma’ que le pide que mire hacia otro lado, entre otras cosas, para buscar un mejor horizonte.

Insisto en que necesita sacudirse de esa sensación de impotencia y debe recobrar la esperanza. No se estanque con pensamientos negativos.

Aproveche el confinamiento para repensar y hacer una proyección de todo lo bueno que está por venir.

También diseñe lo que quiere lograr una vez concluya esta pesadilla. Recuerde que todo pasa y esta pandemia también se irá.

Tenga fe y confíe en Dios, Él es el primer interesado en escucharlo. Ore y ponga sus cosas en sus manos. Hacerlo, de entrada, le permite desechar la ansiedad que padece.

Enfóquese en lo que viene. Recomponga su camino hacia una restauración y enfile baterías para nuevas acciones que le permitan liberarse del miedo.

Diseñe pequeñas y grandes metas y vaya tras ellas, con la certeza de que siempre vendrán tiempos mejores.

Aprenda a disfrutar su vida, piense más en las cosas que le alegran el alma y no olvide que Dios está a su lado.

EL CASO DE HOY

Testimonio: “He estado sumergido en un hueco profundo y vacío, pero al mismo tiempo lleno de preocupaciones, frustraciones y decepciones. No sé cómo interpretar lo que siento, pero sí puedo decirle que los problemas económicos y en general las duras consecuencias que me trajeron el COVID-19 mantienen mi entusiasmo herido. También me he llenado de mucha ansiedad y cada día me levanto más pesimista. A veces quiero escapar de mi realidad y hacer como que nada me pasa. Me gustaría leer en su bonita columna algunos consejos”.

Respuesta: Entiendo por lo que está pasando, entre otras cosas, porque su situación es muy similar a la que están afrontando muchas personas en la actualidad.

Creo que es relativamente ‘normal’ que sienta ansiedad ante una situación como la que hoy padece; es obvio que es muy dura su situación económica.

No obstante, le recomiendo que no se deje llevar por el pesimismo reinante. Si analiza las cosas de una forma detenida descubrirá que todo lo que le pasa tiene en sí un equilibrio entre lo que usted tilda de ‘malo’ y el aprendizaje.

Es desgastante quedarse sólo en el plano de la queja; mejor procure ver la realidad en todas sus dimensiones, porque esto le permitirá poner los pies sobre la tierra, aceptar su situación y ver su entorno de una forma más alentadora.

Perdone que le recalque esto, pero los de hoy no son tiempos propicios para las lamentaciones ni mucho menos para dejar entrar el pesimismo a su corazón.

Dedique tiempo a reflexionar sobre todas las cosas que tanto le preocupan, proyecte buena vibra y destine una dosis de energía y de tiempo para encontrar salidas a su problemática.

Haga un buen discernimiento de las diferentes realidades que trastocan su vida; y entienda que si bien la vida nos aprieta, jamás nos ahorca.

No es bueno escapar o pretender hacer como que nada pasa, es mejor aterrizar, pues el mundo sólo les da los mejores premios a quienes están despiertos, a los que perseveran y a los que van más allá de las resignaciones.

Debe ser resiliente. La amenaza y la decepción que hoy siente se pueden transformar, al punto de dar el salto hacia una nueva vida. Usted, yo y todos en general tenemos la capacidad de salir fortalecidos incluso en estas condiciones adversas o traumáticas.

Acepte lo que hoy vive, pero al mismo tiempo transforme su realidad con una mirada propositiva que amplíe sus horizontes.

Usted saldrá adelante si no se deja vencer de los pensamientos negativos. ¡Ánimo! Cuando todo esto pase, lo invitaré a una taza de café y verá todo más alentador. ¡Dios lo bendiga!