No podemos dejar de buscar la protección y la fortaleza en Dios en momentos como estos. No importa en dónde estemos ni la religión en la que nos hayamos inscritos, debemos volver a la fe.

Atravesamos por tiempos de grandes pruebas. En un mundo tan afectado y en medio de tanto dolor, debemos saber cómo mantener intacta nuestra fe, cómo brindar el mejor testimonio y cómo actuar con sabiduría frente a estas complejas circunstancias.

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para aliviar el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta sección. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Desde niño siempre quise ser el número 1 en todo: en el colegio, en las competencias y en general en la vida. ¡Algunas veces lo logré, otras no! Pero hoy día las opciones fallidas me llenan de muchas frustraciones. Sentirme así no me hace feliz, pero tampoco sé cómo sacudirme de esa fea sensación. ¿Me podría brindar algún consejo? Muchas gracias por su atención”.