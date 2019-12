Todos, hasta los más ateos, tenemos nuestras propias reservas de fe. Si bien casi siempre enmarcamos esos ‘ahorros’ en el concepto de la confianza o en el plano espiritual, en el fondo tenemos el anhelo de que lo que estamos haciendo nos resultará bien.

Algunos creen que eso es ‘intuición’, otros lo califican como ‘esperanza’ y unos hablan de ‘seguridad en sí mismos’.

Los creyentes afirman que Dios es quien transforma nuestra convicción en una fuerza poderosa para nuestro bien.

Así no existan pruebas concretas ni indicios de que triunfaremos, seguimos adelante. Hablo de esa chispa que se enciende en nuestro corazón y que, así muchos de los que nos rodean la menosprecien, termina siendo una energía que nos mueve rumbo a nuestras metas.

‘Creerse el cuento’ es fundamental para triunfar y para lograr nuestros desarrollos profesional, social, cultural y espiritual.

Hasta esa parte del texto estaríamos hablando de ser uno mismo su propio ‘coach’.

Pues bien, así debería ser todo el tiempo.

Sin embargo, al leer esta sugerencia, usted tal vez piense que no es su caso o que estas líneas de autogestión aquí planteadas son sólo palabras bonitas.

Si es uno de ellos, permítame decirle que debe creer en usted mismo.

Si no se tiene fe, estará perdido. Si no confía que será capaz, no puede pretender que los demás sí lo hagan.

Esta es una invitación a empoderarse o, dicho de otra forma, a tener una esperanzadora visión de usted mismo y, sobre todo, a confiar en sus capacidades. En usted existe un universo infinito de opciones. Si se apropia de ese poder ilimitado nadie podrá frenarlo.

¿Cómo hacerlo?

Debe decidir fortalecer su confianza. Debe asumir esta posición y cultivar la voluntad necesaria para lograr este propósito.

En la medida en que desarrolle esa actitud propositiva, usted irá creciendo.

Ahora bien, debe desterrar los miedos. No permita que las dudas o la cobardía lo carcoman.

Cualquiera que haya sido el curso de su vida, en usted está la posibilidad de vencer o de salir adelante.

No permita que otros lo frenen en sus aspiraciones.

Tampoco le dé miedo lanzarse al ruedo, ni deje que los problemas lo acorralen o lo aterroricen.

Póngase manos a la obra, arriésguese lo suficiente e inconscientemente repítase una y otra vez: “Yo puedo”.

De igual forma, le corresponde apropiarse de sus fortalezas, ser auténtico y espontáneo y, en la medida de lo posible, dejarse llevar por su intuición.

Cierre los ojos por un instante y perciba ese poder interior que Dios le otorgó a todos, sin excepción.

Hablo de esa pasión que se carga de energía, siempre y cuando tome la decisión de avanzar.

Transfórmese para bien. Yo sé que hacer ese cambio no es algo que se logra de la noche a la mañana; pero sé con certeza que si usted quiere puede.

EL CASO DE HOY

Testimonio: “El puente más difícil de cruzar es el de la sinceridad, sobre todo cuando al ser honesto se pueden lesionar corazones. Hoy, después de doce años de una linda relación con mi esposa y con dos hijos, me enfrento con la realidad de asumir que tengo otra mujer por fuera del hogar. Estoy enamoradísimo de ella. Llegó la hora de dejar mi casa para seguir con mi pareja clandestina, pero sé que al hacerlo les haré daño a mis hijos. ¿Qué me aconsejaría?”