Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma.

Testimonio: “Me fijo metas, pero a cada rato me desanimo y me lleno de tristeza por los traspiés que afronto. Me impacienta no lograr lo que planeo y veo la cima llena de obstáculos. A veces no sé decidir y me enredo sobre los pasos que debo dar. ¿Qué me sugiere hacer? Gracias”.

Respuesta: Concéntrese en lo que le corresponde realizar, sin disiparse en lo que podría pasar. ¡No se desanime, todo en la vida es aprendizaje!

Ojo: si no tiene paciencia y abandona la lucha, se perderá importantes experiencias que el destino le tiene reservadas y que deberá procesar usted solo.

Aunque le parezca que la vía que conduce a la cima está llena de obstáculos, tenga claro que puede superarlos. Si lo hace, podrá avanzar y convertirá cada escollo en una oportunidad para crecer.

Tal vez hay algo en su interior que debe sacar a flote para madurar y es su propio deber descubrirlo.

Es hora de que profundice en su mundo espiritual para alejar la tristeza y el apresuramiento, y mirar lo que viene con buenas dosis de esperanza.

Trabaje con decisión y firmeza por lo que tanto anhela. Vendrán tiempos mejores que le darán holgura y comodidad.

Decida siempre con el corazón, pues así tomará acertadas elecciones. No importa si no gana todas las batallas, pues de cada una de ellas sacará grandes lecciones. Además, la intuición siempre lo orientará para proceder de la mejor manera.

Viva su realidad con inteligencia, con compromiso y con una buena vibra. Ábrale espacio a la serenidad y no se apresure a correr. Finalmente, pídale a Dios sabiduría y fortaleza para actuar.