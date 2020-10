La ley espiritual del reflejo

Usted, yo y en general todos somos los reflejos de lo que pensamos. Cada actitud o cada proceder es un espejo de un aspecto específico de nosotros mismos: ya sea positivo o negativo.

De manera desafortunada, dadas las difíciles situaciones por las que atravesamos, nos hemos dedicado pensar en todo lo ‘malo’ que nos ha traído este 2020 y finalmente estamos reflejando solo lo negativo. Y, peor aún, hemos propagado tal desánimo de una forma más viral que ni la misma pandemia.

Es realmente imposible salir de toda esta crisis si nutrimos la mente con mensajes grises.

Siempre será mejor transmitirnos palabras de aliento, de esperanza y, sobre todo, de edificación espiritual.

Uno de los mejores consejos a seguir en esta turbulenta actualidad consiste en ver las cosas tal y como realmente son, pero sin echarnos a morir. Lo menciono porque solemos agrandar la situación y, por ende, vemos fatalidades por doquier.

Tal forma de asumir la vida está provocando en nosotros incendios que han ido quemando nuestro estado de ánimo y están asfixiando hasta el suspiro más recóndito del alma.

Estamos llenando nuestras cabezas de pensamientos fatalistas y nos estamos quedando atornillados solo en las angustias.

Tanta pensadera en lo ‘malo’ hace que cada día nos demos ‘palizas mentales’ que nos están resquebrajando.

Estamos estresados y llenos de ansiedades, entre otras cosas, porque vemos las cosas más grandes de lo que realmente son. Con esto de la pandemia, hemos cultivado un espíritu hipocondríaco, el cual encuentra desesperación en cada cifra que leemos de la enfermedad.

Si nos seguimos comportando de esa forma, no será el virus el que nos hará tocar fondo sino nosotros mismos.

Si bien esta no ha sido una época halagüeña, pronto cambiará para bien.

Nos corresponde tener entereza ante lo que hoy nos sucede y, sobre todo, será clave identificar qué es lo que el mundo quiere enseñarnos con este virus.

Una vez que entendemos esa enseñanza podemos expandir nuestro crecimiento espiritual mirando lo que cada acontecimiento nos está diciendo.

La vida no puede resumirse a una fuente continua de aflicciones o cargada de ideas pesimistas. No nos podemos embadurnar en un pozo inagotable de malos presentimientos, de supersticiones o de angustias.

La valentía y una mirada optimista al futuro son actitudes que pueden ayudarnos para combatir la adversidad. Las tinieblas internas que casi siempre desatamos desaparecen ante los rayos solares de una mente positiva.

Empecemos a sacar la basura de nuestro corazón. ¡Deshagámonos de aquello que nos produce malas energías y decidamos encarar la realidad con altura!

Sé de muchos pacientes de cáncer que han dado la batalla con decoro. Ellos han enfrentado su enfermedad con firmeza y dignidad; incluso han logrado superar las quimioterapias y superaron ese penoso estado de salud. Si ellos han podido vencer ese mal, nosotros también podremos salir vencedores en estos duros tiempos.

No estoy sugiriendo que hagamos como que nada pasa, pues debemos aceptar las dificultades; solo que hay que verlas como obstáculos que, en últimas, nos harán renovarnos y llegar más lejos.

La verdad es que las cosas son imprevisibles y por eso mismo es que nos conviene tener una gota de serenidad.

De todas formas, pase lo que pase, nos queda prohibido consentir aquello que sea nocivo para nuestra salud espiritual.

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta dura época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta sección. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Mi vida era tan bonita antes de la pandemia: tenía proyectos, gozaba de un trabajo respetable y se podría decir que era feliz; no me pasaba por la mente que lo perdería todo, hasta el entusiasmo que me caracterizaba. Hoy estoy desempleado y con el ánimo en el piso. Y presiento que esto, en lugar de solucionarse, va a empeorar. O sea que lo que me espera será más dramático. Quisiera devolver el tiempo y ser el mismo que era antes de este caos. Pese a que soy un hombre joven, los golpes anímicos y económicos de este año han sido fuertes y no sé cómo recuperarme. Deme un consejo”.

Respuesta: Nadie tiene nada fijo, entre otras cosas, porque la vida es una caja de sorpresas: lo que hoy es verdad, mañana es mentira; ayer reía, hoy llora; en un lado es jefe, en otro es un subordinado. Pero, más allá de la condición en la que se encuentre, jamás deje de maravillarse por la gracia de estar vivo; más si es un hombre joven.

Si no hace algo por sobreponerse, no recobrará la lozanía y, por el contrario, su alma seguirá ‘achantada’. Dicho de otra forma: no siga cultivando añoranzas por lo que tenía o por lo que hoy no posee. ¡Pase la página y mire al frente!

Deje de ver acontecimientos lúgubres a su alrededor, sin desconocer que obviamente atraviesa por una época complicada.

Cambie el foco y céntrese en acciones concretas para sacudirse de ese abatimiento. Y en ese orden de ideas, es fundamental liderar actividades que lo hagan sentir mejor. Si sus proyectos fallaron, diseñe otros. ¡Apuéstele al emprendimiento!

¡Por favor, aléjese de las ideas catastróficas que se cuelan en su mente y que son las consecuencias de sus propios miedos!

Mantenga la esperanza y téngase fe. La pandemia pasará y usted renacerá. Piense en situaciones que le den tranquilidad, en lugar de alimentar la fea tesis de que ‘esto es el fin’.

Llénese de buena vibra y aplíquese unas importantes dosis de serenidad, paz y fortaleza interior.

Le planteo un sencillo ejercicio: cada día, al acostarse, piense en tres hechos positivos que viva y dele gracias a Dios por ellos. Ahora bien, deje el pasado atrás. Se lo digo porque ese ‘rayo de nostalgia’ que noto en su carta, en lugar de ser bueno lo ensombrece más.

Debe entender que la pandemia nos cambió todo y a todos. Por más que añore eso que tenía, ya nada será igual: el mundo giró de una forma distinta y, aunque no lo crea, fue para bien.

Si insiste en quedarse anquilosado en lo que era, se perderá el presente y no podrá aprovechar las oportunidades que tiene por delante. Si a esto le sumamos que en estos momentos no se encuentra bien anímicamente, la negatividad seguirá embadurnándolo. ¡Haga lo que le corresponde y salga a flote! Ore y pídale a Dios claridad para actuar. Yo sé que Él le enviará muchas bendiciones.

REFLEXIONES CORTAS

* Si escucha para juzgar y criticar, pero no para empatizar o comprender, no está escuchando. Un rasgo de los líderes, de los buenos seres humanos y de las personas con las que nos sentimos a gusto es, de manera precisa, saber escuchar.

* Debe ser amable con todos, muchos están librando batallas que usted no alcanza a imaginar.

* Pese a la pandemia y a los estragos que ella le ha traído a su vida durante este 2020, usted siempre debe estar alegre. No permita que el tapabocas apague su sonrisa y lo arroje al vacío de la tristeza o de la depresión.

* Debe darles gracias a las personas que más quiere, a las que le curan el alma con un abrazo, a las que lo hacen reír y sobre todo a aquellas que con solo estar ahí embriagan su corazón de felicidad. Recuerde que, a veces, los milagros llegan ‘tatuados’ en los rostros y en las acciones de las buenas personas que se cruzan en su camino.

* Nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto.