En la vida todo es un balance, pero enfrentarse a no estar satisfecho en ninguno de los dos ámbitos es algo supremamente agotador. A mí me ha ocurrido y le cuento que ha sido bien complicado dilucidar el camino a seguir.

Sucedería lo mismo si lo económico no estuviera tan bien, pero sí su satisfacción personal frente a su trabajo.

Si al menos él estuviera bien económicamente, y el trabajo no le apasionara mucho, sería una situación tolerable.

En el caso referido por mi lector veo que no se siente cómodo con su trabajo. Es decir “le da para sobrevivir”, pero no es suficiente económicamente, ni tampoco lo hace un hombre completamente feliz, profesionalmente hablando.

Para ello será preciso tener sabiduría para resolver cualquier asunto. Y en ese sentido, cuanto más desarrollada esté nuestra fuerza de voluntad más sabia será el impacto de nuestra elección, no solo para nosotros sino también para las personas que nos rodean.

Tiene un puesto que le da para sobrevivir y con el que ha sacado adelante a su familia, aunque no lo llena del todo; pero por el otro lado aparece la oportunidad de irse del país para buscar mejores opciones, pero lejos de su esposa y de sus hijos.

Un lector me escribió y me dijo que anda en esos momentos en los que debe tomar una dura decisión.

No obstante, las cosas de la vida no se deben dejar al vaivén de las apetencias y las motivaciones del momento, sino que deben ser siempre decisiones bien pensadas.

Insisto, si hemos estudiado con cuidado todas las alternativas, es importante no demorar indefinidamente el tomar una decisión y el llevarla a cabo.

No tomar decisiones es algo destructivo para la salud de la personalidad.

De nada sirve tomar esa actitud sabiendo que no podemos tener todo al mismo tiempo y que es casi una lotería que logre tener todos los ámbitos de su vida 100% satisfechos.

Debe entender y aceptar que sea cuál sea la decisión que vaya a tomar no va a tener todas esas cosas al tiempo -al menos durante unos años- así que por eso debe poner las cartas sobre la mesa y decidir qué está dispuesto a sacrificar y qué no. Eso será clave porque al final direccionará su futuro.

Le doy el ejemplo de la persona que me escribió. Entre todo lo que ella me menciona, deberá tomar una decisión: ¿Será tener un mejor salario? ¿Acaso será trabajar en lo que le gusta? o ¿Deberá estar cerca de su familia?

Testimonio: “La envidia está a flor de piel a mi alrededor. Me gustaría que en sus destacados escritos incluya reflexiones sobre este ‘pecado capital’ que termina acabando con la convivencia, sobre todo en las empresas. Lo felicito por el bien que le hace a los lectores”.

Respuesta: Desafortunadamente nos encontramos en un mundo donde la mala vibra está a la orden del día. La envidia, que queramos o no, puede permear fuertemente nuestra cotidianidad, afectando de manera importante nuestra rutina diaria.

Lo más difícil de todo es asimilar que desafortunadamente no podemos evitarla, pero en nuestras manos está aprender a utilizar ciertas armas para enfrentarla y hacer que una persona envidiosa al menos no nos dañe el rato.

Aunque es una frase de cajón, “la envidia es mejor despertarla que sentirla”. Tenga en cuenta que el que envidia sufre y convierte ese proceder como su propio viacrucis.

Hay muchas personas que sienten que les falta algo para ser feliz y por eso meten sus narices para criticar lo que otros sí tienen.

Gente así necesita un montón de cosas para estar bien y lo peor es que nada le será suficiente. Esa alma nunca descansará hasta tanto cure su mente y deje de desear lo que otros tienen.

¿Sabe algo? Muchas veces esas personas no se dan cuenta de que son así, o en el peor de los casos, es una proyección de problemas de inseguridad o fallas emocionales que traen a raíz de muchas carencias. Generalmente la gente envidiosa se comporta de esa manera porque no está satisfecha con su mundo, y es tal su insatisfacción que siente que los demás no merecen lo que tienen por lo que decide sabotear el éxito del otro de la forma que sea.

Para enfrentarse a la envidia hay dos formas, y cada una completamente opuesta. La primera: simplemente consiste en ignorar en todas sus circunstancias a la persona envidiosa. No darle crédito a su opinión, pasar de largo ante sus comentarios y no darle confianza para que sienta que su actitud es rechazada.

La segunda, y un poco más inteligente, es la de “educar” a esa persona respondiendo de forma positiva a cada uno de sus ataques y comentarios. Una de dos, se terminará cansando o la desarmará completamente.

Una táctica extra que he visto algunas veces, pero que es polémica y no es para todo el mundo, es la de enfrentar al envidioso y hacerle ver lo que provoca su actitud en los demás. Se terminará avergonzando y de pronto cambia.

Como puede ver hay diferentes formas de batallar con la gente envidiosa y mala vibra, pero depende de su personalidad y de su asertividad darles soluciones a las actitudes negativas de los demás. ¡Un abrazo y mil bendiciones!