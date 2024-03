$!Tema espiritual del día: ¡La manía de quejarse ‘por todo y a toda hora’

No tiene caso ‘gritar a todos los vientos’ lo que le pasa. Y el quid de este asunto no es negar que pasa por una situación difícil, de lo que se trata es de expresar lo que no le hace sentir bien, pero sin convertirse en el ‘quejumbroso’ del grupo.

Si es un ‘quejumbroso’ despliega una sombra gris sobre usted y aburre a los demás. Además lo hace ver amargado.

Testimonio: “Tengo muchas dudas sobre los pasos que debo dar para no equivocarme. Me la paso pensando todo el tiempo sobre lo que debo hacer en torno a una acción que le dé un giro a mi vida, pero temo a lo desconocido. Pienso de manera recurrente en eso y no vivo tranquilo. No sé qué hacer. Deme un consejo. Mil gracias”.

Escuche: Vitamínicos espirituales de Vanguardia