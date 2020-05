Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“Siempre he sido un comerciante independiente, labor que me obliga a viajar por todos lados, a realizar negocios y a compartir con amigos. Ahora, con el aislamiento, quedé confinado en casa. Llevo dos meses compartiendo con mi esposa y mis hijos, pero le cuento que eso me tiene estresado. La convivencia ha sido dura y he tenido discusiones. Sé que he sido bendecido por Dios con mi familia, pero cómo hago para no estresarme. Le agradezco un consejo”.

Respuesta:

Primero déjeme decirle que ni en el dinero, ni con los amigos, ni entre los medicamentos encontrará el tesoro más grande de su vida; o sea, su familia.

Tras estos días de convivencia, en lugar de pelear, debe reforzar los valores de amor y de unión. Tal vez lo que le ha pasado es que no ha logrado respetar el espacio de cada quien; y para lograrlo es preciso desplegar actitudes de armonía, cooperación y tolerancia.

El respeto por las áreas compartidas es fundamental para una convivencia sana, sobre todo en cuarentena.

Recuerde que el lugar donde nacieron sus hijos no fue un hospital; fue una cuna llamada ‘hogar’.

En lugar de extrañar tanto sus viajes de trabajo, haga un ‘tour casero’ y admita que por culpa de su trabajo de comerciante se está ‘refugiando’ más tiempo en la calle misma, que en su casa.

La familia está a su lado y es con ella con la que debe compartir; al menos es a la que más le debe demostrar cariño.

¿Por qué? Porque a su esposa e hijos les debe todo: las alegrías, los buenos momentos, los triunfos y hasta uno que otra pataleta suya. Pero aún así, ‘familia

es familia’. Ella, además de llevar la misma sangre que le corre por sus venas, es ese refugio que le regaló la naturaleza.

No existe un sitio que sea más transparente que en su casa. Y es que ella es un lugar en donde puede ser usted mismo e incluso la familia lo acepta a pesar de las diferencias.

Hablar con su esposa y abrazarla; resolver sanamente las peleas; amar a sus hijos, respetarlos y enorgullecerse de ellos, son los únicos goces puros que le han sido dados sobre la tierra a usted.

Es cierto que a veces discuten. ¿Quién no lo ha hecho? Pero por más rabia que tenga, sólo la familia es la que aprende a perdonar.

Eso sí, préstele atención a esta situación porque cuando ocurren conflictos, estas diferencias pueden influir en el comportamiento y en el desarrollo personal suyo y en los de sus parientes.

Insisto en que muchos de los conflictos surgen por compartir espacios en forma desordenada y por no hablar claro.

De todas formas, a pesar de las disputas, su hogar es lo más preciado que tiene. Su gente lo anima cuando está rodeado de problemas y, sobre todo, lo ayuda a sobrevivir en momentos difíciles, tal y como ocurre en estos tiempos de coronavirus.

La siguiente es una reflexión para todos: Podemos tener los mejores amigos del mundo, ser las ‘fichas’ más importantes de la empresa o incluso decir que somos solitarios empedernidos; pero siempre y en cualquier camino, en cualquier estación de bus, en cualquier pueblo o ciudad, extrañaremos a la familia. Nuestro hogar es el comienzo y el final, en él nacimos y con él moriremos. Con la familia recibimos el más bello y valioso regalo de Jesús; lo demás que hayamos cosechado en la vida siempre podrá esperar.