La procesión suele ir por dentro

Las angustias asaltan con relativa frecuencia a nuestro estado de ánimo y nos despiertan muchas inquietudes, sobre todo en esta época de tantas dificultades. Sin embargo, con cada cuestionamiento tenemos la posibilidad de razonar y aplicar sanas estrategias para curar el alma.

Testimonio: “Mis expectativas están en cero desde hace tres años y no sé por qué. He ido perdiendo la energía del ayer y eso me sorprende, entre otras cosas, porque soy una persona relativamente joven. Vivo fastidiado con el mundo. Inexplicablemente presiento que todo me irá mal y eso, en cierta medida, hace que no me atreva a nada. No sé si es que debo hacer un cambio radical con todo lo que me rodea o si es que este tipo de situaciones son normales cundo uno se acerca a los 50 años de vida, aunque le aclaro que tengo 46. ¿Qué piensa de mi caso?”

Respuesta: Nada saca con enfadarse con el mundo. Tampoco tiene sentido quedarse con las “expectativas en cero” porque, en el fondo, se convertirá en una persona amargada y en cualquier momento podría caer en la depresión.

¿Es eso lo que quiere para su vida?

¡Por favor, no puede dejarse apagar! Le corresponde recuperar la energía; es decir, debe recuperar la motivación para seguir adelante con esperanza.

Ciertamente la proximidad a la llegada de la llamada ‘edad mediana’ podría estar pesando en su forma de ver las cosas. Dicen que ocho de cada diez hombres en esa fase de la vida experimentan cambios sutiles que los afectan en el plano anímico, pudiendo provocarles irritabilidad, desasosiego o disminución de la autoestima. Pero estos desórdenes no están solo asociados al ámbito íntimo o personal, sino también al profesional: es usual la pérdida de empuje y de una cierta agresividad que tanto se requiere para los negocios, el temor ante situaciones laborales que antes eran consideradas como rutinarias y que ahora se escapan del control habitual, etc...

¡Tranquilo! Este es un proceso normal de crecimiento personal, que obviamente requiere de una adecuada gestión emocional que le permita crear nuevas fórmulas para enfrentar su cambio en esta época de su existencia.

¡Destierre el pesimismo! Si tiene ideas propositivas eso lo ayudará a tener una buena relación con lo que le rodea y sobre todo con usted mismo. Esperar lo mejor de las cosas, pero con los pies sobre la tierra, siempre lo llevará por el camino correcto.

No se quede parado, debe aprovechar su vida y vivirla plenamente. No tiene que hacer giros intempestivos; es solo cuestión de establecer pequeños objetivos y poco a poco apostarle a mejorar.

Debe trabajar en cinco puntos claves para erradicar de su vida esa ‘modorra ’ en la que anda. Ellos son:

1. Esfuércese para alcanzar sus objetivos; 2. Aproveche las oportunidades y si no las ve, búsquelas o diséñelas; 3. Propóngase nuevos retos, aunque no tiene que cambiar de un día para otro; 4. Siempre haga una retroalimentación constructiva de lo que hace cada día; y 5. Sea resiliente ante los contratiempos.