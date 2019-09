EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto. Envíeme su caso o su testimonio al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna yo mismo le responderé. Veamos la carta de hoy:

Testimonio: “Tengo una adicción que no me deja tranquilo y casi que me tiene en el piso. Sé que debo dejar esa dependencia, pero no soy capaz. Quisiera que, desde sus sabios consejos, me ofrezca pautas para asumir el reto de renovarme y ver mi vida libre de esa atadura que me aniquila y me baja la autoestima. Espero que atienda mi caso”.

Respuesta: Empezó por donde tenía que iniciar; es decir, por reconocer que tiene un problema. Ese es el primer paso para comenzar la liberación y conseguir la ayuda que requiere.

Ahora bien, debe ser claro en su diagnóstico. Debe definir primero qué tipo de dependencia es la que realmente padece, para saber cómo proceder con ella. Se lo menciono porque en su carta no es preciso al respecto y sería errado aconsejarle algo exacto sin saber qué tipo de apego afronta.

¿Su dependencia es emocional, espiritual, afectiva o material?

Cuando responda esta pregunta, establezca un diálogo interior para que pueda saber en qué momento se aferró tanto a eso que lo tiene anulado y ‘bajo de nota’.

Usted debe ser lo suficientemente valiente como para sentirse como una persona independiente, no simplemente como una extensión de lo que piensan u opinan los demás.

Tenga claro que hace parte de una sociedad o una comunidad; pero no es una parte dual de alguien más, sin importar lo cercano que esa persona pueda llegar a ser.

Le aconsejo creer en usted mismo y recordar que todo está en la mente. Le sugiero que elabore una lista de las cualidades que le gustan de usted mismo y, al mismo tiempo, reconozca que el cometer errores no es el fin del mundo.

Téngase consideración sin importar lo que los demás piensen de usted. Debe fortalecerse y emprender la tarea de soltarse de todo lo que le haga daño.

Si el tema es muy grave y siente que se le sale de las manos, es mi deber recomendarle que tal vez necesita de la ayuda de un especialista, tal vez un sicólogo. Busque ayuda enseguida para no echar a perder esas ganas que tiene de recuperarse.

Los profesionales logran, con terapias claves y médicas, que las dependencias desaparezcan a su debido tiempo.

Ore mucho, pídale a Dios fortaleza y decida salir de ese atolladero en el que se encuentra. Le garantizo que si se lo propone será libre. ¡Hágame caso y me cuenta cómo le va!