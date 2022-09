La rutina suele quebrarse por su propio peso

Cuando no hacemos algo por cambiar, la vida misma nos da golpes o ‘puntos de quiebre’ para recordarnos que no estamos siendo felices.

La punta del lápiz suele romperse por flexión, como consecuencia de no soportar el esfuerzo. A muchos les pasa así: no soportan los avatares de la vida y terminan colapsando.

Es probable que llevemos demasiado tiempo siguiendo un estilo de vida que no nos aporta la verdadera felicidad.

Ojo: Si en verdad queremos encontrarnos a nosotros mismos, con nuestros sueños e ideales, es imprescindible aprender a dejar ir todo aquello que ya no nos suma. Aunque sea doloroso e incluso no lo queramos admitir, soltar es la forma más sana de seguir adelante.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Ando en una pensadera para intentar explicar el por qué no logro lo que tanto anhelo. Vivo atormentado y muy triste, pues la vida ha sido demasiado injusta conmigo y no me permite despejar el camino de mis proyectos. A veces intento forzar las cosas, pero siempre me salen al revés. Es como si el mundo se empeñara en no dejarme lograr lo que sueño. En su caso, cómo procede cuando la vida le resulta ilógica. Gracias por atender mi caso”.

Respuesta: Así no lo queramos asumir, no todo resulta ‘justo’ o ‘lógico’. ¡Relájese! Todos pasamos por malas rachas y momentos difíciles que no logramos comprender.

Entiendo que se sienta mal, pero nada saca con atormentarse por lo que pudo ser y no fue; no intente darle respuesta a todo.

Aferrarse a querer entender exactamente lo que sucedió lo está desgastando y deprimiendo. No malgaste su energía en esa “pensadera”, tal y como lo menciona en su carta. No se agobie por lo que no sabe, deje ir lo que no suma, supere esa fase y siga adelante.

En mi caso he aprendido que hay cosas que quedan fuera de mi alcance y no por eso ‘me echo a morir’. Tampoco intento forzar nada ya que las cosas pasan en el tiempo de Dios, no en el mío.

Mi consejo es que se abra a otras circunstancias; de esa forma la vida misma se encargará de llevarlo por nuevas y mejores rutas. Le reitero que no puede intentar cambiar ‘a juro’ los acontecimientos: es mejor contemplar nuevas posibilidades y proyectos.

Pídale a a Dios sabiduría y serenidad y, al mismo tiempo, enfóquese en cosas propositivas. Lo que ha de ser será. ¡Un abrazo y buena vibra!

BREVES REFLEXIONES