$!La serenidad alimenta al espíritu, sobre todo en tiempos de crisis

No se trata de huir, sino de aprender a enfrentar cada cosa en su momento y en su hora; no antes ni después.

A todos ellos les vendría bien el no darle tanta importancia a ese ‘fastidio cotidiano’ que sienten ni a las preocupaciones que los asedian. Es mejor dedicarles más tiempo a esas cosas sencillas que no cuestan mucho y que, en cambio, sí alimentan las ganas de vivir.

Testimonio:

“Vivo abatido por una mala decisión que tomé hace algunos años. Fui un tonto, de haber elegido bien mi vida hoy sería otra persona. Me recrimino porque no abrí bien los ojos y perdí una gran oportunidad. Me da rabia y cada vez que pienso en eso me frustro más. Esa tremenda equivocación me hizo ir en el sentido contrario de lo que siempre había soñado. ¿Usted qué hace cuando da un paso en falso? Me gustaría mucho saber su punto de vista. Mil gracias”.