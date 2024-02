$!La vida es muy bella como para que vivamos aburridos

Cada vez que le escucho decir a alguien que “no sabe lo que le pasa” y que “está aburrido” , me sorprendo. Lo menciono porque uno siempre sabe lo que le está sucediendo, lo que pasa es que no es capaz de decirlo ni mucho menos lo admite.

Yo le pregunto: ¿Está aburrido? ¿De qué? No será que vive mirando al cielo esperando encontrar allí una respuesta, cuando todo lo que busca está en su interior. ¡No puede permitir que sus pensamientos sigan autosaboteando su felicidad! La verdad es que muchas personas se dejan sumergir en una sucesión vertiginosa de emociones sin sentido, que nacen en un hoyo en la barriga y que luego se traducen en bostezos y malas caras.

La pereza, la apatía y el hastío se respiran en el ambiente. ¡No podemos dejar que el tiempo pase sin hacer nada! Debemos establecer agendas y comprometernos con nuestra propia felicidad.

La amargura que ‘reina’ por muchos rincones de nuestra cotidianidad se refleja en la falta de entusiasmo de los empleados, en el poco interés por realizar una actividad y en la pereza de levantarse. Lo cierto del caso es que, quien vive aburrido, no siente ganas de hacer nada, tiene una pasividad extrema y se le ve entre bostezos, como gritándoles a todos la estrechez de sí mismo y la ausencia de deseos por aprovechar cada día que Dios le da.

No podemos seguir cultivando esa sensación de fastidio por todo o esa insatisfacción por cada cosa que vemos o hacemos.

Y aunque no existe ningún estudio al respecto, casi que se podría decir que el aburrimiento sigue ganando terreno. No caigamos en la monotonía; no permitamos que todos los días resulten iguales, porque esa rutina es una sepultura en vida.