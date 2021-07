La clave es no dejar que en su vida lo oscuro prime sobre lo claro, so pena de quedarse refundido en las tinieblas.

La vida nos permite una justa medida. Por eso no debemos ser ni demasiado optimistas, ni exageradamente pesimistas.

Testimonio: “Tengo muchas ganas de salir corriendo y dejar todo tirado. Si pudiera, tomaría cualquier camino y escaparía sin mirar atrás. Deseo romper con varias circunstancias que experimento. Paso por uno de esos ‘agujeros negros’ que me hacen perder la serenidad y que me tienen al límite. Lo peor es que en esa angustia existencial les estoy haciendo daño a quienes me rodean. Soy iluso porque, si bien sueño cosas positivas, al final no tomo decisiones y me quedo frustrado. ¿Qué me aconseja? Espero que pueda contestarme. Gracias”.

Respuesta: Aprenda a tomar las cosas con calma. Las decisiones que se asumen con la ‘cabeza caliente’ hacen que se descomponga y que se sumerja en esos ‘agujeros negros’, que ya conoce y que no lo conducen a ninguna parte.

Procure mantener la serenidad en todos los momentos, porque los afanes y las preocupaciones son estériles. Si tiene sosiego le será más fácil superar las actuales dificultades.

Antes de actuar, espere a que pase la tormenta. Aguántese las ganas de salir corriendo y, cuando esté más sereno piense en lo que más le conviene hacer en estas circunstancias en las que se encuentra.

Procure reafirmar su fe en usted mismo porque, de con esa herramienta espiritual, podrá ver el futuro con mayor claridad.