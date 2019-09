Testimonio: “Siempre oculto mis sentimientos y mi forma de pensar. Lo hago porque suelo ser crudo al hablar, lo que me lleva a herir susceptibilidades. Obviamente yo no quiero entrar en disputas con nadie ni afectar a los demás. Tampoco me quiero comprometer con las personas; para mí lo esencial es seguir mi vida lo más cómodo posible. Pese a ello, a veces me ‘bajo de nota’ porque tengo que seguir aparentando que mis asuntos van bien, cuando son unos absolutos desastres. No soy un hombre espiritual y casi que podría decir que no veo las cosas desde un mundo religioso. Sin embargo al leerlo a usted interpreto su forma espiritual de ser, que es vista desde la cotidianidad. Por eso pienso que me podría ofrecer algún tipo de sugerencia. Gracias”.

Respuesta: Disimular u ocultar sus sentimientos o su verdadera manera de pensar no le favorece para nada; al contrario, eso lo único que hace es opacar los mejores aspectos de su personalidad y lo arroja a escenarios de frustración.

Además, sin siquiera imaginarlo, su estado anímico afecta directamente a su estado físico. Los médicos sostienen que ciertas emociones represadas no sólo producen malestar; también pueden activar el sistema nervioso y eso al final se traduce en estrés, depresión, aislamiento y otras complicaciones del cuerpo y de la mente.