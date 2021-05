¿Qué estamos esperando para disfrutar cada minuto? No dejemos que la vida se nos escape.

Testimonio: “Me siento perdido en la vida. Las circunstancias por las que paso, incluyendo la pandemia y la crisis que afecta al país, además de algunas situaciones personales, me están robando la paz, las ganas de seguir adelante, la vitalidad y la energía para actuar. Me considero un hombre de Dios, pero siento que Él me está abandonando. Y sin que eso suene a ‘blasfemia’ por recriminarle a Jesús, le cuento que nunca he estado tan confundido como ahora. Lo peor es que también se me ha extraviado la esperanza. Espero que pueda darme uno de sus consejos”.