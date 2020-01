Testimonio: “Crecí en una familia en donde me enseñaron que ‘entre más plata tuviera, más grande sería’. Eso, al principio, me hizo ser demasiado plástico y trabajar duro para ganar dinero. Le cuento que he estado en un mundo bullicioso y lleno de apariencias. Hoy, en mi medio siglo de vida, siento que no soy yo mismo y que no disfruto como muchos otros que incluso no tienen ni el 10% de lo que he atesorado. Estoy algo extraviado en mi ánimo y quisiera leer de usted su sabio consejo. Mil gracias”.

Respuesta: Es cierto que en varios de nuestros hogares suelen inculcarnos una demasiada importancia al dinero y al supuesto ‘estatus’ que éste otorga. Obviamente no borro de tajo el valor que la plata significa y sería absurdo menospreciarla, porque efectivamente ella es clave en este mundo actual.

Sin embargo creo en el equilibrio frente a este tema, teniendo claro que en la vida hay otras cosas igual de importantes, como los valores, la conducta moral y encontrarse a sí mismo.