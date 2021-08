Las preguntas que surgen ante todo lo que nos pasa

Muchos de nosotros somos buenas personas y no le hacemos daño a nadie. Por eso nos preguntamos por qué nos pasan ‘cosas malas’ y por qué atravesamos por esas temporadas ‘duras’ en las que todo nos sale al revés. No es lógico que la vida no nos sonría sabiendo que luchamos en busca de nuestros propósitos, que hacemos grandes obras e incluso que oramos. Lo peor es que, en ese ‘mar de inquietudes’, nos estancamos y perdemos la esperanza.