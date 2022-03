Llorar no significa que seamos débiles o cobardes. Todo lo contrario, cada vez que lo hacemos dejamos claro que no tememos mostrar nuestras propias emociones.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Por razones que aún no he podido explicar, experimento un alto grado de timidez en muchos aspectos de mi vida. Me abstengo de ser más social por el temor a qué pensarán de mí y soy consciente de que eso me ha hecho perder oportunidades. Quisiera mejorar mis habilidades y salir de esta cueva en la que vive refugiado mi estado de ánimo. ¿Me regala su consejo? Se lo agradecería”.

Respuesta: Hasta ahora la timidez ha sido definida como una falta de seguridad en sí mismo, pero nadie ha podido todavía explicar si se trata de una respuesta aprendida en familia, por educación o genética.