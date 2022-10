No obstante, las situaciones difíciles no deben convertirse en dolores de cabeza, sino en retos por superar. No puede permitir que las preocupaciones invadan sus pensamientos ni mucho menos que el corazón se le llene de temor. Si continuamente piensa en lo que vive con actitud de temor, se le ‘enredará más la pita’.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me la paso pensando, una y otra vez, en lo que pueda pasar con mi trabajo, con mis proyectos y en general con mi vida. No sé por qué vivo tan estresada y me imagino que todo me saldrá mal. Me estreso con todo esto y no logro dominar mis nervios. ¿Qué consejos me daría? Le agradezco una respuesta”.

Respuesta: Por lo que interpreto con sus líneas, usted siempre ‘le da la vuelta a todo’ y se afana demasiado.

Pensar es bueno, pero sin olvidarse de disfrutar de lo que hay a su alrededor. ¡Tómela suave!

El 90% de las supuestas cosas malas que usted piensa que le van a ocurrir no le sucederán jamás.

En la vida hay que estar alerta, pero una excesiva preocupación no le va a solucionar nada, entre otras cosas, porque muchas veces las visiones catastróficas que usted se diseña en la mente están alejadas de la realidad.

Lo que sí es evidente es que con ese afán de ser negativa podría caer en episodios de ansiedad, de depresión y de estrés.

Si pasa por muchas situaciones que la afanan, trate de serenarse y de ir resolviéndolas poco a poco, a su debido tiempo. ¡Resuelva esos pendientes!

¿Qué le puedo recomendar? Siempre analice con la mayor serenidad posible lo que está viviendo, haga lo que está en sus manos hacer y cierre preocupaciones en el menor tiempo posible. Dicho de otra forma: viva en el presente, céntrese en lo que pueda hacer y deje de afanarse tanto por lo que se le escapa de las manos.

Mediante la oración, pídale a Dios serenidad para actuar y sabiduría para comprender lo que le pasa. ¡Hágame caso!

REFLEXIONES CORTAS