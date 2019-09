¿Qué tan preparados estamos para afrontar la amargura de un fracaso? Difícil pregunta, sobre todo sabiendo que no queremos trastabillar en nada.

A pesar de que hagamos las cosas bien y con amor, no estaremos exentos de dar un paso en falso.

En determinadas circunstancias y más allá del empeño que les imprimamos a nuestros objetivos, a veces es preciso asumir que esos logros que tanto deseamos no se nos darán por algún motivo en especial.

Si no tenemos presente eso, en cualquier momento usted y yo podríamos ingresar a la enorme lista de individuos que se sienten fracasados, frustrados o desdichados ante el más mínimo revés.

Y si no tenemos la suficiente entereza para superar los baches de la vida podríamos colapsar.

He seleccionado hoy el tema del fracaso porque todos, de alguna forma, hemos sentido las nefastas consecuencias de no lograr algún objetivo. Cuando eso nos pasa, el abatimiento, el estrés, la depresión y la inseguridad son las peores secuelas.

Ante un fracaso solo hay dos opciones

1. Aprender la lección.

2. Corregir y recomenzar.

De cada fracaso debemos obtener una enseñanza y ver ese traspié como una oportunidad de hacernos más fuertes.

El fracaso no es el final, incluso puede ser el comienzo de algo mejor.

Fracasar no significa que no hayamos logrado nada, sino que hemos aprendido algo, que estuvimos dispuestos a probar y que de ahora en adelante debemos hacer las cosas de otro modo.

Lo ‘positivo’ del fracaso es que nos recuerda que somos vulnerables y, al mismo tiempo, nos enseña a aceptar que no somos perfectos y que, por ende, hay que buscar razones para empezar de nuevo y trabajar con más tesón.

Debo reiterar que cada fracaso es una experiencia personal que, si no se sabe manejar, puede traer consecuencias devastadoras.

Y es que la vivencia del fracaso se relaciona mucho con la autoestima. Es decir, la reacción de una persona ante un hecho crítico depende de lo que piense de sí misma.

Un fracaso de cualquier tipo puede ser un reto para salir adelante en algunos; y para otros (los que generalmente se sienten fracasados) es una crisis en la cual se quedan adoloridos o culpando a los demás.

Alguien que tiene una baja autoestima se enfrenta a la vida con pocas herramientas y tiene un nivel de frustración muy bajo; y por eso cualquier hecho lo altera.

La persona que se siente ‘hundida’ es muy consciente de su estado y eso a su vez le resta iniciativa, autonomía o seguridad para asumir nuevas posiciones o retos.

Mejor dicho: El fracaso es un asunto de actitud mental. Considero que toda frustración debe ser superada.

Además, el éxito nadie lo tiene garantizado en ninguna actividad. Pero si cualquier tarea o situación se mira con seguridad y se fijan metas y se hacen proyectos y además hay constancia, existen grandes posibilidades de sacarla adelante y de sentirse bien, aunque algo pueda salir mal.

Entre tanto, una persona con poca autoestima ve más rápidamente los ‘peros’ y las dificultades, y en vez de buscarles alternativas se frena para actuar. Ahí los resultados negativos son casi garantizados.

¿Cuáles son las limitaciones que usted tiene en la vida?

Debe plantearse metas que pueda cumplir y trabajar por ellas.

Esta es una invitación a asumir la responsabilidad de sí mismo, de sus actos y de sus sentimientos. No espere que cambie el mundo exterior, pues el entorno no lo hará si usted no cambia desde adentro.

Haga un balance de su vida actual: salud, finanzas, trabajo, afectividad, imagen, etc... Luego pregúntese ¿Cuáles de esos aspectos le gustaría cambiar?

Piense que podrá hacerlo y que debe intentar lo que se proponga. Obviamente debe tener el propósito y actuar. Si se queda solo con el deseo, nada logrará. ¡Dios lo bendiga!

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“La vida me tiene frente a un penoso caso: a mi mujer le diagnosticaron cáncer terminal. Tiene apenas 34 años, no es justo. Ella está devastada y yo con ella. Ante esa noticia, recuerdo que le he sido infiel y que, aunque ella me ama, la he tratado mal al no saber valorar su gran amor. ¿Qué hago para ayudarla y para no tener esos remordimientos?

Por favor, espero que conteste mi carta. Necesito unas palabras de alivio”.