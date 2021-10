Los pensamientos negativos nos mantienen aprisionados

Los pensamientos negativos son verdaderas prisiones. Cada idea pesimista lleva implícita una connotación no favorable del contexto de lo que estemos afrontando.

Las angustias asaltan con relativa frecuencia a nuestro estado de ánimo y nos despiertan muchas inquietudes, sobre todo en esta época. Pero con cada cuestionamiento tenemos la posibilidad de razonar y aplicar sanas estrategias para curar el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Cuéntele su caso a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá su inquietud. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Aunque planeo las cosas y quiero que todo me salga como yo lo diseño, a veces algo no me funciona. ¡Eso me saca de quicio! Me gusta tener el control de lo que hago, pues no quiero que las cosas se me salgan de las manos. Me fastidia que la gente no vaya a mi ritmo y por eso discuto con frecuencia. ¿Qué me sugiere hacer?”.