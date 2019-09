La primera vez que leí la palabra ‘resiliencia’ me pareció algo difícil de pronunciar y confieso que no sabía qué significaba. Luego, cuando acudí al diccionario, entendí que es una de las expresiones más bellas y dignas de practicar en la vida.

¡Y cómo no!

La capacidad de recuperarnos frente a la adversidad para seguir creciendo debería practicarse a cada instante, sobre todo en estos difíciles tiempos.

De hecho ese término proviene del vocablo inglés ‘resilience’, que significa ‘elasticidad’.

La expresión también se refiere a esos metales que, expuestos al calor, pierden sus formas pero al mismo tiempo tienen la flexibilidad suficiente como para verse más robustecidos.

Ese tipo de estoicismo se debe promover en nuestras actividades cotidianas. En el hogar, en el desempeño del trabajo, en el amor, en el juego de la vida y en general en todas las esferas.

Yo sé que las circunstancias difíciles o los traumas nos golpean muy fuerte. Pero ante eso no hay de otra que desarrollar recursos que se encuentran latentes en nosotros y que de pronto desconocemos.

Entendiendo el concepto me doy cuenta de que a mi alrededor hay mucha gente así de valiosa, esa que se levanta por encima de las adversidades.

Así que si usted es del tipo de personas que pese a las imposiciones o presiones laborales, familiares, sociales, políticas y afectivas ha logrado salir adelante o ha superado duros golpes, puede contarse entre la larga lista de colombianos resilientes.

Muchos de nuestros abuelos han sido así de fuertes. Ellos se vieron sometidos a la violencia y a las duras etapas del siglo pasado y aún así sacaron adelante a sus familias.

Cuánta gente en Bucaramanga ha nacido en barriadas humildes y con tesón y trabajo han sobresalido y hoy son grandes empresarios. Ni hablar de los deportistas que no desisten de sus grandes metas.

La resiliencia es importante porque fomenta actitudes que permiten hacer frente a los problemas y a salir de ellos con más ganas de triunfar.

El hecho de salir fortalecidos de las situaciones adversas nos prepara para lo que vendrá.

Un enfoque hacia lo positivo de una situación, por muy dura que sea, nos abre caminos que antes estaban ocultos o que no conocíamos.

Salir vencedores de una adversidad implica que en un futuro, ante una situación que nos despierte los mismos sentimientos de frustración, tristeza, rabia o desesperanza, podremos reaccionar con esperanza y, lo que es mejor, garantizar que las cosas nos salgan bien.

Esta es una invitación a mantener una actitud entusiasta a pesar de las circunstancias difíciles y a aprender a transformar la derrota en una oportunidad de desarrollo personal.

Recuerde que no existe una vida dura sino situaciones que, aunque difíciles, nos permiten aprender y crecer.

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“Estoy pasando por una desilusión laboral fuerte. Estaba dando lo mejor de mí en la empresa y, de pronto, decidieron cancelar mi contrato. No alcanza a imaginar la frustración y la decepción por la que atravieso. Tengo 28 años y decidieron colocarme el rótulo de ‘desempleado’ así como así. Le echo la culpa a un coordinador que llegó desde Bogotá y no le caí bien: El tipo siempre me buscó la caída. Eso me tiene derrotado y casi que ni quiero salir de la casa a buscar otras opciones de ‘camello’. Espero que atienda mi caso y me dé un consejo, pues estoy desesperado. Gracias”.