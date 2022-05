Pero esa intuición celestial o esa convicción personal que tenemos de que algo va a suceder no es útil si no se le imprime una gota de fe. Es decir, en esos momentos debemos dejarnos llevar por lo que sentimos, pero sin olvidar que todo hace parte del propósito de Dios.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Estoy temeroso de la soledad que siento en estos momentos. Antes vivía con mis hijos, hoy no están a mi lado porque se casaron. Siempre estuve acompañado de ellos y me gustaba mucho el hecho de que ellos me obedecían y hacían lo que yo les decía; sin embargo, conformaron sus propios hogares. No sé sí podré estar en paz con el silencio que experimento. ¿Qué consejo me podría dar? Gracias”.

Respuesta: Es comprensible lo que está viviendo, pero tenga en cuenta que sus hijos siempre estarán a su lado, así hoy hayan partido o no estén físicamente.

Creo, eso sí, que su miedo a la soledad puede estar relacionado con el estilo de apego en el que ha vivido. Debe controlar el temor a la soledad y ello implica aprender a identificarlo y a comprenderlo; eso es esencial para estar tranquilo.

Considero que puede aprender mucho del silencio; de hecho, dicen que el verdadero poder solo se adquiere en la soledad.

Usted está en capacidad y en la obligación de manejar su vida de la manera más conveniente, esté solo o acompañado. Cualquiera de estas dos opciones son válidas, pero debe saber sacarle jugo a cada situación.