por mucho que pretendamos ignorar lo externo a nosotros, en medio de nuestra cotidianidad solemos encontrar individuos que esparcen sus malas energías por doquier.

Se nos acercan embadurnados con sus propias amarguras y liberan sus frustraciones en cada cosa que dicen. Siempre se quejan y se la pasan contando sus tragedias.

Lo cierto es que alcanzan a irradiar sus vibraciones negativas en cuanta conversación plantean, todo por cuenta de sus envidias y decepciones.

Sus energías son tan pesadas como contagiosas. Y es que esas frecuencias pesimistas se proyectan y, sin lugar a dudas, son perjudiciales para cualquiera. Lo más grave es que pueden influir bastante en nuestras vidas e incluso pueden desestabilizarnos con frases desobligantes, ademanes agresivos o groserías.

¿Por qué les damos ese gusto?

Esos sujetos no tienen ningún poder sobre nosotros y aún así permitimos que nos saquen de casillas. Ni usted, ni yo ni nadie podemos ser las ‘canecas de basura’ en donde los demás arrojan sus miserias.

Puedo entender que sea un desafío no perder la compostura en medio de un ambiente con tanta vibra negativa, pero no nos podemos dejar opacar por nadie.

Si nadie puede apagar lo que por naturaleza brilla es inaudito que esas personas terminen arruinando nuestro estado de ánimo; son ellas las ‘tóxicas’, no nosotros.

Cada vez que nos estrellamos con gente así y nos dejamos afectar, nuestro estado de ánimo disminuye y nos pasamos el resto del día intentando por todos los medios volver a recuperar nuestros niveles de energía o tratando de quitarnos de encima la mala vibra.

Así las cosas, no podemos aceptar que tambalee nuestro estado de ánimo ni que se nos afecte la tranquilidad por culpa de accionares desatinados.

¿A cuento de qué pueden dañarnos el día? No dejemos que logren fastidiarnos.

La indiferencia es una gran estrategia para neutralizar a los tóxicos. No se trata de marginarlos, sino de no permitirles que nos restrieguen sus actitudes.

Si bien hay que entender que ellos pueden estar pasando por problemas familiares o de salud, tal vez tengan dificultades en el trabajo o estén viviendo distintas crisis, eso no les da derecho para que se desquiten con nosotros.

Podemos comprender que también viven su particular viacrucis cotidiano, pero no acolitemos su feo proceder.

También es una buena táctica el evitar discutir. Al eliminar la posibilidad de confrontación, los que son ‘mala vibra’ se quedan sin eco alguno, al menos durante un buen tiempo.

Además, frente a ellos es preciso mantenernos positivos para que con nuestra alegría les pongamos límites; de tal forma que entiendan que no se les estará permitido aburrirnos.

Es algo así como no tomar al pie de la letra lo que dicen y, por el contrario, tener claro de dónde vienen las malas energías.

Si logramos ser amables de alguna forma estaremos creando un círculo de retroalimentación positivo: cuanto más buena sea nuestra actitud, mejores sentimientos recibiremos a cambio.

Ojo: ser amable no implica escuchar las quejas de los demás, sino ofrecer pequeños detalles como sonreír a las personas, pronunciar frases halagüeñas o hablar siempre de forma asertiva.

Lo importante es detectar qué de lo que dicen nos hace daño y saber cómo esquivar sus grises comentarios para mantener nuestros diferentes cuerpos y mentes distantes de esa pésima vibración. La idea no es cambiar a las personas tóxicas, sino saber sobrellevarlas sin que por ello se nos arruine el día.

Finalmente hay que pedirle a Dios por estas personas que, en más de una ocasión, ni siquiera saben que destilan venenos. Es mejor pedirle al Creador que se apiade de ellas y que les permita sanar sus almas.

REFLEXIONES CORTAS

* Sonríale a la gente, ignore a quien lo ataca y sea feliz con las personas que realmente le importan.

* ¡Todo pasa cuando debe ocurrir! No presione nada ni se ponga triste si algo no le ha dado resultado.

* Nadie es más feliz que aquella persona que sabe disfrutar de su propio espacio, sin sentirse solo o abandonado.

* Siempre utilice palabras constructivas. Y a la hora de hacerle favores a alguien, no se centre en la recompensa.

* Procure vivir sin prisa, duerma lo suficiente y dedique un buen tiempo para contemplar su propia vida.

* Debe aceptar lo que venga: lo ‘bueno’ y lo ‘malo’. Adáptese a la situación, más allá de que sea difícil.

EL CASO DE HOY

Cuéntenos qué es lo que aflige su estado de ánimo en la actualidad. La idea no es solo que se desahogue, sino que pueda compartir con nosotros unas sanas estrategias para recomponer su espíritu y de paso alentar a otras personas que estén pasando por su misma situación. El objetivo es claro: que pueda mitigar los efectos de esas solitarias angustias por las que pasa. Envíe su testimonio al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna Euclides Kilô Ardila le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Mi vida me dio un giro de 180 grados y hoy estoy dentro de un nuevo espacio, desempeñando un trabajo distinto y afrontando una realidad inesperada. Se trata de un lugar que hoy es desconocido para mí y que al parecer me ofrecerá una gran oportunidad laboral, lo cuales me permitirá sacar adelante a mi familia o al menos impedir que mi esposa y mis hijos pasen necesidades. Llevo algunas semanas alejado de mi ‘pasado reciente’ y debo confesarle que me siento asustado por lo que pueda pasar. Es una misión difícil, pues todo es novedad a mi alrededor. Me gustaría que me diera alguna recomendación. Gracias”.

Respuesta: No es fácil adaptarse a un nuevo escenario ni a otras reglas de juego, menos cuando las condiciones y las circunstancias son duras. Pero déjeme decirle que es posible asumir el reto.

Fíjese en el ejemplo que nos dan esas plantas que son capaces de crecer por encima de la dificultad que les impone el vivir sobre las rocas, en medio de la escasez y prácticamente con ausencia de tierra para arraigarse.

Su nuevo frente laboral es importante porque, tal y como ocurre con las plantas de las que le hablo, usted será capaz de salir adelante, sin desmoronarse y, sobre todo, dándole estabilidad económica a su hogar.

Sé que está expuesto a una situación nueva, de tremendos retos, posibilidades y también de riesgos. Pero un cambio siempre será una acertada decisión, cuando se tiene claro el horizonte y se dan pasos certeros y precisos.

Es normal que lo invada la incertidumbre, no solo por el estrés que causan los ajustes, sino también por lo que significan las actuales circunstancias.

Pero es aquí donde debe hacer acopio de arrestos físicos y anímicos para entender qué tan conforme puede estar en este momento, cuál es el límite de acercamiento a los riesgos que vive, qué tanto será capaz de dejar atrás la antigua vida que llevaba y qué tan dispuesto está a acatar las nuevas directrices que la vida misma le plantea.

Será fundamental responder estas preguntas, pero también será clave tenerse la suficiente fe. Debe creer en sus capacidades, asumir una actitud esperanzadora y hacer todo lo que esté a su alcance para adaptarse, tal y como lo hacen las plantas que le mencioné al inicio de mi respuesta.

¡Relájese! Insisto en decirle que todo cambio causa cierto afán en cada uno de nuestros estados de ánimo. Pero si mira con detenimiento, podrá desarrollar estrategias válidas para sobresalir.

Pídale a Dios fortaleza, serenidad y sabiduría para saber actuar. El Creador sabrá iluminar su camino y le despejará las dudas que hoy tiene. Ore, tenga paciencia y enfrente su realidad con una buena actitud. ¡Hágame caso!