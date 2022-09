A pesar de que sus mundos son algo insulsos, no se tienen la fe suficiente y, por ende, no se atreven a hacer algo novedoso que cambie sus panoramas.

Un proceder con el que casi no comulgo es el de dejar “todo para después”. No es que sea del todo malo, entre otras cosas, porque hay actividades que tienen su hora y lugar; sin embargo, siento que el postergar nos paraliza y no nos permite avanzar.

En vez de vivir de expectativas falsas, aproveche mejor su presente.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Vivo cómodo en mi entorno, pero me asalta una duda. ¿Qué me pasa? Es que de un tiempo a la fecha me doy cuenta de que no crezco y en cierta medida no me agrada estar tan quieto, a pesar de que vivo seguro. ¿Cómo le explico? No tengo problemas, pero al mismo tiempo estoy intranquilo. Me da miedo cambiar por temor a perder lo que tengo. ¿Qué me aconseja?”.

Respuesta: No es la primera vez que me plantean una situación similar a la suya. Muchas personas, se sienten ‘cómodas’ en sus zonas de confort, pero después de un tiempo empiezan a percibir que no arriesgan nada y que no crecen. ¡Tal cual le ocurre a usted!

En su caso, por lo que interpreto, se ha puesto en la tarea de convertir ese supuesto “estado de seguridad” en la excusa perfecta para no innovar, para no mejorar y, en últimas, para no vivir con la plenitud y emoción que desearía.

Es posible que el permanecer anclado y encasillado siempre en los mismos hábitos y rutinas lo haya enmarcado en una vida sin perspectivas. Además, intelectualmente se puede estar cerrando a otros puntos de vista.

Haga una autoevaluación y estudie los ‘pro’ y los ‘contra’ de un eventual cambio en su rutina. Tal vez un cambio le sentaría bien, pero debe hacerlo con paso firme, prudencia y sensatez.

De pronto es el momento de dar ese paso que vienen aplazando. Obvio va a sentir un poco de ansiedad y de temor; sin embargo, asumir esa fortaleza de darle un giro positivo a su vida lo fortalecerá y, al mismo tiempo, usted mismo sabrá hasta dónde será capaz de llegar. Pídale a Dios sabiduría e intuición para saber cómo proceder. ¡Hágame caso!

BREVES REFLEXIONES