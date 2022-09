Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “He tratado de visualizar mis proyectos y no logro nada productivo. Proyecto cosas y todas se me quedan ‘en veremos’. ¿En qué puedo estar fallando? Me gustaría que me aconsejara. Gracias por su atención”.

Respuesta: La visualización le permite emplear la imaginación y su ingenio para generar cambios positivos en su vida. A través de ella puede incidir sobre su forma de proceder, originando actuaciones satisfactorias y reacciones sanas en su cotidianidad.

Usted no me cuenta exactamente cómo ha realizado ese proceso de visualización; sin embargo, debe entender que hacer ello es algo más que ver sus iniciativas como si ya las estuviera disfrutando. Si no se pone manos a la obra, todo será en vano.

De igual forma, tenga presente que debe saber manejar sus emociones para que ellas no le jueguen una mala pasada en esta misión. Y le digo eso porque aquí de lo que se trata no es de solo imaginar lo que le puede pasar, también debe diseñar estrategias y rutas viables: Si no mueve ni un solo dedo no podrá lograr nada.

Le recalco: tiene que definir y articular los pasos que debe seguir para cristalizar cada uno de sus proyectos.

Obviamente en ese proceso tendrá que solucionar contratiempos, enfrentarse con obstáculos, tal vez deberá caer y volver a levantarse; es decir, recomenzar cuantas veces sea necesario.

Tenga claro que llegar al lugar o al puesto que quiere no sucede en un segundo, ni se da de la noche a la mañana: Todo tiene su tiempo, su dedicación y, sobre todo, su esfuerzo. Además, también se debe contar con la Venia de Dios, pues en últimas Él tiene la última palabra.

BREVES REFLEXIONES