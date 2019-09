Hay personas que hablan demasiado; otras, no tanto; algunas ‘se pasan de la raya’ y, por otro lado, no faltan esas a las que hay que sacarles las palabras casi que a juro.

Sea como sea, está comprobado que si transcribiéramos todo lo que decimos podríamos llenar con nuestras palabras, en promedio diario, hasta 30 hojas de papel oficio.

¡Bueno! La estadística es lo de menos. Lo realmente importante es saber qué de todo eso que decimos nos permite unir, servir o progresar.

De manera desafortunada, en estos tiempos modernos, hablamos por hablar y en muchas ocasiones lo hacemos sin pensar.

Las comunicaciones cada vez son más ociosas, grotescas e intrascendentes.

De igual forma, no solemos medir el alcance de nuestras palabras y, en más de una ocasión, pronunciamos frases imprudentes que destruyen relaciones, castran ánimos, dañan corazones y afectan las susceptibilidades de compañeros y seres queridos.

También nuestras bocas están llenas de quejas, chismes, reclamos, insultos, frivolidades, en fin...

No hemos entendido que a través del arte del buen hablar podemos construir, liderar e incluso motivar a otros a ser mejores seres humanos.

Desde el día que se perdió el decoro, las groserías pasaron a ser parte de nuestros diálogos cotidianos y hasta oficiales.

Incluso estamos tan acostumbrados a escuchar malas palabras que ya a algunos ni les molesta participar en conversaciones soeces, atrevidas e injuriosas.

Quienes vociferan cualquier necedad que se les ocurre terminan contagiando a los demás con sus improperios.

Dicho de otra manera: hoy día impera la gente maleducada, que habla sin clase y, peor aún, que invita a la chabacanería.

Ojo: El lenguaje vulgar contamina nuestra mente y, de paso, multiplica las reacciones indecentes.

Un feo vocabulario nos conduce a discusiones graves, es un mal consejero y, además, nos deja ver como una persona sin el menor grado de compostura.

Lo anterior sin mencionar que en nuestro idioma toda grosería no solo es negativa, sino que además induce a comportamientos violentos.

Parece ser que necesitamos más vocablos para describir nuestros sentimientos con tacto, ternura y comprensión.

Esta es una campaña para promover lo que yo denominaría una ‘limpieza verbal de nuestro medio ambiente’.

Hay que hacerlo ya, no solo para sentirnos bien sino para darles buenos ejemplos a nuestros hijos.

Las propias Sagradas Escrituras lo dicen: “Que no salga de su boca ninguna palabra sucia” (Efesios 4:29).

Es preciso que mejoremos nuestro vocabulario. No permitamos que las conversaciones sigan siendo perezosas, vagas y sin imaginación.

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Andaba despreocupado y un tanto desordenado. He mantenido hasta cuatro relaciones amorosas de manera simultánea, no les presto atención a mis hijos y me he dedicado a hacer lo que se me antoja, sin pensar en las responsabilidades que tengo. Suena cínico, pero la he pasado bueno. Pese a esa forma de ser, estoy algo entrado en años y empiezo a darme cuenta de que no me he comportado bien. Claro está que sigo siendo loco y fresco. De pronto creo que debo recomponer el camino, pero al otro día me levanto con ganas de seguir libre en mi mundo. ¿A estas alturas podré cambiar? Me gustaría que me diera su punto de vista. Le agradezco que tenga en cuenta mi carta, más allá de que yo sea tan cómodo al actuar. Gracias”.