Hay que sacar fuerzas de donde sea para enfrentar las complicadas circunstancias que nos ha planteado este duro año.

Las situaciones nos instan a dejar atrás lo pasado y a reflexionar sobre lo que estamos afrontando, vislumbrando cambios definitivos.

No podemos seguir lamentándonos, ni mucho menos vivir ‘congelados’ en lo que éramos antes de todo esto. Anclarse en la queja, además de ser contraproducente, nos ahondaría la crisis.

Debemos mirar hacia el frente con decisión y con la fortaleza necesaria para visualizar un mejor futuro. Más allá de lo que hayamos vivido cada uno de nosotros, hay que renacer.

Sé que muchos hemos atravesado por complicadas fases en todo este proceso de adaptación al aislamiento. Han sido tiempos duros en los que hemos sentido todo tipo de emociones negativas, pasando además por fuertes golpes económicos, anímicos y de salud.

Pese a ello es fundamental acomodarnos gradualmente a esta nueva realidad y dejar de una vez por todas el rol de víctimas.

No se trata de que nos vayamos lanza en ristre contra nosotros mismos, ni tampoco debemos ahogarnos en una crisis existencial.

Es mejor ver el momento actual con serenidad y de una manera objetiva y sincera.

Para ello, será fundamental reconocer, valorar e identificar nuestras fortalezas personales para hacer acopio de ellas y rehacernos.

Si bien la tarea no es fácil, sí tenemos la capacidad de reorientar nuestra vida y de reconstruirla como queramos que ella sea, más allá de las adversidades.

Insisto en que lo importante es desechar pensamientos negativos y ver el entorno de una forma más alentadora, cultivando las esperanzas por un mejor mañana.

Hay que acudir a nuestra capacidad de resiliencia, la cual debe ir de la mano con nuestra salud mental y emocional, para tener más herramientas y superar cada una de las situaciones difíciles que han venido irrumpiendo de manera abrupta en nuestra cotidianidad.

En ese sentido, un cambio de actitud y de mentalidad ante los problemas será de gran utilidad para poder superarlos de una manera efectiva.

¡Somos más fuertes de lo que creemos!

Obviamente serán necesarios algunos ajustes en nuestra vida. Debemos reencontrarnos con nosotros mismos y reacomodarnos a las realidades del presente que nos ha tocado vivir.

Pese a lo difícil que pueda resultar este tiempo, en la medida en que enfrentemos con entereza las vicisitudes y aprendamos las lecciones que ellos quieran darnos, podremos salir adelante.

Solo mirando de frente los problemas podremos vencerlos.

Aceptemos las cosas tal y como ellas vienen; de esa manera podremos vivir con más tranquilidad y así permitiremos que nuevas experiencias enriquezcan nuestra vida.

La madurez, la serenidad y el sentido de superación que apliquemos en este proceso serán claves para conquistar nuevos proyectos en un plazo más corto del que pudiéramos imaginar.

Y si queremos alcanzar un equilibrio personal estable y sólido, tenemos que tomar la decisión de darle un vistazo más agudo y sincero a nuestra vida, para que podamos dejar al descubierto porciones de nosotros mismos que antes de la pandemia no habíamos querido ver y reconocer.

¡Pidámosle a Dios que nos bendiga y nos acompañe a todos en este importante proceso!

REFLEXIONES CORTAS

* Sé que tiene grandes sueños, pero no olvide apreciar todo lo lejos que ha llegado. No le estoy planteando que se resigne a no crecer, solo que tenga presente aquellos días en los que pedía a Dios por lo que hoy posee. ¡Dé gracias por cada bendición!

* En su vida hay experiencias dolorosas que usted no comprende, pero tampoco puede eludir. Hablo de enfermedades, pérdidas, desilusiones, separaciones, en fin... No trate de entender todo, a veces no se trata de entender sino de aceptar.

* Nada sucede por casualidad. En el fondo todo tiene un plan secreto que llega con una misión específica y que, de alguna forma, nos deja aprendizajes. Aunque nosotros no entendamos lo que sucede, detrás de todo está la vida misma.

* La tristeza, el enojo y el rencor siempre lo hacen mirar hacia atrás y lo llenan de más dolor y angustia. En cambio la fe, la esperanza y el optimismo lo hacen levantar la frente y sonreír. Además, le permiten seguir hacia adelante con serenidad.

* Lo que debemos cambiar no es la ruta, sino la perspectiva que asumimos ante cada una de las cosas que nos ocurre en el trayecto. Una vida sencilla, pero experimentada desde el corazón, puede ser más trascendente que otra repleta de éxitos.

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las incertidumbres asaltan a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época tan dura. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar en esta columna. Envíeme su inquietud al e-mail eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Por mi mente jamás pasó la posibilidad de enfermarme; tampoco imaginé que mi novia me dejaría, pues sosteníamos una relación afectiva ‘sólida’. Y nunca creí que podría fracasar en mis negocios. Sin embargo, las tres cosas se me dieron en medio de la pandemia. Me creía el ‘rey del mundo’ y era de los que manejaba todo a mi antojo. Hoy estoy abatido y no tengo ganas de nada. ¿Cómo me levanto de esta situación? Deme un consejo”.

Respuesta: Comprendo por lo que está pasando, pero debe recomponer su ánimo. Existen muchas formas de sobreponerse a ese estado de ánimo.

No es el único que ha vivido situaciones adversas y estoy seguro de que usted podrá renacer.

¿Sabe algo? Casi todos pensábamos que controlábamos el mundo a nuestro antojo. Antes de la pandemia, algunos hasta pretendían manejar las circunstancias, el futuro y la gente.

Al menos usted ya se dio cuenta de que no puede ir por ahí creyéndose ‘todopoderoso’, pues las circunstancias terminaron aterrizándolo.

La vida es prestada, así no lo queramos admitir. No somos imprescindibles ni seremos eternos. En el fondo, la vida es solo ‘un rato’, como dice la canción. Así tengamos toda la plata del mundo, nos tocará rendir cuentas de nuestros actos; y por mucho dinero que repose en el banco, nadie se podrá escapar de la auditoría celestial.

La idea de mi respuesta no es estresarlo más. El propósito es que acepte la situación y entienda que, a pesar de ello, la vida es hermosa.

Le corresponde asumir este momento con una dosis de resiliencia para convertir las circunstancias actuales en lecciones.

Redescubra esa capacidad de ser recursivo que usted y todos tenemos en momentos difíciles y demuestre su poder renovador en todos los ámbitos de su vida cotidiana.

En la parte emocional debe pasar la página y no aferrarse a relaciones afectivas desagradecidas; en la salud tiene que seguir los tratamientos con fe y disciplina; y en la parte económica debe reinventarse.

Eso sí, no puede olvidar lo aprendido hasta el momento y entienda que no hay que apegarse ni a objetos, ni a puestos jerárquicos, ni mucho menos a las personas.

Crea en usted mismo y en todo lo que es. Supérese, usted es más que los obstáculos que afronta. ¡Ánimo! Tiene mucha vida por delante.