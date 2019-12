Testimonio: “Durante los últimos años vivo acomplejado, me cuesta confiar en las personas y me he vuelto inseguro a la hora de tomar decisiones. A veces siento que todo me irá mal y soy demasiado tímido; también acostumbro a ponerme nervioso en variadas situaciones incómodas. No sé por qué, pero eso no me ocurría antes y hoy me tiene preocupado. Lo que más me angustia es lo que digan los demás, pues no quiero verme como un tipo inseguro, débil y sin personalidad. Me agradaría mucho que atendiera mi caso y me ofreciera uno de sus consejos. Gracias”.

Respuesta: Veo que tiene muchos miedos que lo paralizan y le impiden avanzar. ¡Debe liberarse de ellos!