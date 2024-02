$!¡No permita que la mala vibra lo contamine!

Su paz interior no depende de las acciones de los demás, sino de cómo elige manejar la situación que le corresponda afrontar. Así las cosas, procure ser indiferente ante esas malas vibras que reinan en su entorno.

Aunque quienes le rodean sigan siendo negativos, tenga en cuenta que esa actitud es problema de ellos, no suyo.

Defenderse y protegerse de ese negativismo es urgente, entre otras cosas, porque el pesimismo se propaga con facilidad. No permita que ese ‘virus’ lo contamine.

Insisto en que no se trata de egoísmo ni de falta de empatía, sino de poner en primer lugar su propio bienestar.

Sin que tenga que hacerles ningún desplante, procure no estar cerca de esas personas que llegan para compartir quejas, problemas, tragedias, chismes y críticas destructivas. ¡Su mente no es el basurero de nadie!

Todos hemos sido víctimas de ese tipo de ‘vampiros tóxicos’. Y aunque la idea no es condenar ni culpar a otros, lo que sí es cierto es que debemos ser capaces de dominar nuestras emociones para neutralizar las malas vibras y protegernos.

Nadie tiene derecho a robarle su paz. Si alguien está amargado, es problema de él; usted siga mirando su mundo con entusiasmo.

Su sonrisa no puede estar sujeta a lo que piensan los demás. Siempre tendrá la potestad de reaccionar de manera dulce, así los demás no entiendan ni aprecien su carisma.

