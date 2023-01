Yo quisiera, en este corto diálogo, agradecerle por todo y confirmar una vez más que no quiero separarme de su amparo. Gracias por su misericordia para conmigo y los míos. Amén.

Espíritu Santo: deme claridad, ilumine todos mis caminos para que alcance mi ideal. Concédame el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y esté a mi lado en todos los instantes de mi vida.

Y si al principio no encuentra salidas o se siente confundido, no se afane ya que, “por el camino se arreglan las cargas”.

Permítame aclararle que, sin relajarse en extremo, no se puede preocupar más de la cuenta. Si actúa con calma y objetividad, y demuestra un poco de sensatez, se le despejará el panorama.

No puede hacer como si nada, ni dejar que las cosas se le compliquen. No se puede transitar por la vida ignorando las situaciones adversas; a ellas hay que enfrentarlas.

Reitero que algunos tropiezos son más traumáticos que otros; no obstante, dependiendo del contexto, podremos recurrir a maneras distintas de resolverlos.

Muchos suelen tomar por el camino de la ‘quejadera’. Esto es algo que me parece demasiado aburridor, ya que asumir el ‘rol de víctimas’ jamás les soluciona las cosas.

Aunque los problemas hacen parte de la misma cotidianidad, habría que decir que no todos estamos preparados para manejar las emociones que ellos nos despiertan.

* Como no se come una sola vez, ni se necesitan favores una única vez, procure siempre dar las gracias. Recuerde que ser agradecido es una linda actitud y un hábito de vida sano que se traduce en bendiciones, entre otras cosas, porque tal gesto le mantiene abiertas las puertas para futuras situaciones.

* Para poder avanzar, debe tenerse fe. Ella debe estar arraigada en algo que, sin necesidad de verlo, usted intuya que es seguro. Así las cosas, no hay ningún fundamento más sólido que su autoconfianza. Diseñe su plan de felicidad y póngase manos a la obra; además, crea en la bendición que Dios le otorgará.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me siento estancado, aburrido y frustrado. He ido perdiendo interés en muchas cosas y hoy no sé qué hacer. Creo que debería esforzarme más, pero al final termino derrotado en mis propios pensamientos. ¿Qué consejo me podría dar? Espero que atienda mi caso. Gracias”.

Respuesta: Tal y como le pasa a usted, muchos hombres y mujeres, en determinados momentos de la vida, se sienten atrapados en una oficina de trabajo, viven en medio de relaciones tóxicas o siempre hacen lo mismo. Y como sentirse así no es agradable, pues esas personas se sienten frustradas.

En su caso, debe entablar un diálogo con usted mismo, para descubrir las causas que lo hacen sentirse así. Si cree vivir estancado, lo peor que puede hacer es seguir con las manos cruzadas o lamentándose por lo que tenía que hacer y no hizo.