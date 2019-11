No permitamos que la ansiedad nos debilite

Tercero: la vida está llena de problemas y obstáculos todo el tiempo. De nosotros depende si nos la hacemos más vivible o un infierno insufrible. Recuerde que el “dolor es inevitable y el sufrimiento es una opción”. Así que no haga una tormenta de agua en cosas que no lo merecen.

Debe entender que hay cosas que no están en sus manos solucionar. Y eso no es una tragedia ni el fin del mundo.

Segundo: dedíquele energía sólo a lo que está en sus manos poder controlar; y a lo que no, simplemente no le gaste tiempo ni esfuerzo.

Estamos buscando la aprobación de algo o de alguien constantemente y tememos equivocarnos para no generar rechazo. Eso va desde la relación con los padres, así como las amistades, la pareja, el trabajo, etc...

Inquietud: “He cometido grandes errores en mi vida y estoy pagando por ellos. De joven hice locuras, no me medía en los gastos económicos, jamás aproveché mis estudios, desobedecí a mis padres y le fue infiel a mi pareja una docena de veces. Ahora, ya entrado en años, ella me dejó. Como si fuera poco, ando sin un peso en el bolsillo y no sé hacer absolutamente nada. En estos casos... ¿Qué se puede esperar de la vida? Me gustaría que escribiera una reflexión sobre mi caso. Sé que muchos, tan vagos como yo, pueden andar en las mismas. Espero que atienda mi inquietud. Le agradezco su amable atención”.

Respuesta: Somos volátiles por naturaleza y tendemos a dejarnos llevar por las emociones, y más cuando somos jóvenes. Creemos que no habrá consecuencias por nuestros actos ligeros y luego pagamos caro por ello.

No es el único que hizo de la ‘frescura’ su forma de vivir; es más, hay muchos que jamás logran poner los pies sobre la tierra.

Si bien soy de los que cree que no se puede ser demasiado rígido y no ser tan radical, pues lo ‘bailado nadie nos lo quita’, también considero que con las irresponsabilidades pasa lo que ocurre con las adicciones: todo comienza con una ‘pruebita’ y luego se va hundiendo hasta tocar fondo. ¡Ojo con eso!

Mejor dicho: la gente irresponsable no avanza en sus metas de desarrollo personal, porque su mente está tan distraída, que no se es capaz de ver la luz.

Yo, usted y en general a todos nos corresponde evitar los actos irresponsables, porque las reiteradas fallas personales van ocasionando una tendencia a hacer de la negligencia un perfil de vida.

Es fuerte lo que me cuenta en su carta, pero déjeme decirle que todo en la vida tiene solución.