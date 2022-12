Por eso, no me resulta extraño que muchas personas hoy digan que se sienten tristes, desanimadas y desorientadas; y que incluso estén presas de la ansiedad, del estrés y de la desazón.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en estos duros tiempos. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Durante estos últimos años he comenzado a sentirme triste y diría que eso me pasa sin una razón aparente. Es como un vacío existencial que no logro explicar. Nada me entusiasma y ante cualquier cosa me dan ganas de llorar. Eso me tiene angustiado. No hago sino pensar en cosas malas para mi mundo. ¿Qué me aconseja? Muchas gracias”.

Respuesta: ¡Tenga calma! Recuerde que la tristeza es una emoción relativamente ‘normal’ y, como tal, ella aparece en distintos episodios de nuestra cotidianidad.

No obstante, no puede seguir centrando sus pensamientos en los aspectos negativos, porque ellos no lo conducirán a nada bueno.