Dicen que hasta los peces tienen sus límites y que ellos mismos son consientes de que no pueden tocar fondo. De hecho, saben que no se pueden sumergir más de la cuenta, porque una eventual presión hidrostática los haría ‘naufragar’ en su propio mundo.

No obstante, todos ellos aprenden a sobrellevar esta situación y logran un perfecto equilibrio, al punto de que son capaces de soportar las arremetidas de las aguas.

Al igual que los peces, nosotros debemos enderezar la balanza para evitar que las presiones actuales nos sumerjan.

Yo sé que, dadas las actuales circunstancias, es imposible evitar la ansiedad y el estrés de cada día. El tema de la salud, la dura situación económica, las decepciones y las frustraciones que nos ha traído esta temporada nos tienen inmersos en una fuerte tensión.

Estamos demasiado agobiados y en general muchos están sufriendo, están enfermos o viven asustados. Los factores angustiantes de esta extraña ‘vida cotidiana’ que hoy debemos asumir se han venido acumulando.

Insisto en decir que lo que estamos viviendo es fuerte, pero la presión que los problemas ejercen sobre nosotros nos puede hacer estallar. Si no nos mantenemos bajo control, nos ahogaremos.

Tal y como les pasa a los peces, esta situación tiene sus límites y nos corresponde regular el nivel de preocupación.

Aprender a controlar las adversidades que nos ha dejado todo este tiempo significa desarrollar estrategias que nos permitan superar los retos de cada día con un alto grado de resiliencia.

Lo anterior implica ver los problemas en perspectiva en vez de ignorarlos y aprender en qué trabajar y qué es mejor dejar de lado.

Debemos evitar que esta pandemia siga vulnerando nuestra salud mental y, en ese orden de ideas, la propuesta de cultivar nuestra espiritualidad puede llegar a ser un gran antídoto para el alma.

Lo más importante es observar estos cambios y hacerles frente para no afectarnos a nosotros mismos ni a las personas que hagan parte de nuestro circulo familiar y social.

Aunque sabemos que nos encontramos en un momento que parece ‘malo’, toda situación puede cambiar en cuestión de segundos. Cambiar depende, sobre todo, de nuestra mente.

La vida, en estos últimos meses, nos ha enseñado que nada es para siempre, que los sueños no siempre se cumplen y que no podemos aferrarnos al pasado ni vivir suspirando por un futuro que, al menos por ahora, es incierto.

Les reitero la forma como los peces se controlan para ‘no pasarse de la raya’. Es más, algunos investigadores sostienen que ellos también experimentan estados positivos, que les permiten sobrellevar las mareas altas de su mundo. No en vano, han sido capaces de cohabitar para sobrevivir a la degradación del hábitat.

La idea no es que vivamos pensando que no existen problemas, porque eso nos alejaría de la realidad y haría que ésta nos golpee con más fuerza. Lo fundamental es aprender a manejar la situación y no permitir que nuestras presiones nos hagan tocar fondo. ¡Hagamos como los peces y salgamos a flote!

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, y más en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Vivo demasiado preocupado y no soy capaz de controlar la ansiedad, lo que me mantiene intranquilo, con afanes y en un estado de constante malestar. Las cosas se han agudizado con la pandemia. ¿Qué tan normal será todo esto? No sé qué hacer. ¿Me podría ayudar con algún consejo? Sería algo que le agradecería”.

Respuesta: Las preocupaciones hacen parte de nuestro ‘día a día’ y obviamente, en medio de la situación de emergencia sanitaria en la que estamos, ellas se complican.

Diría que todo es relativamente ‘normal’ en estos duros momentos. Tendemos a volvernos más ansiosos cuando nos enfrentamos a situaciones que no tienen un precedente, tal y como ocurre con la COVID-19 y sus repercusiones en varios ámbitos. La ansiedad hace que todo parezca más grave.

Lo que debe tener en cuenta, según leo en su caso, es que estos afanes son recurrentes y usted no logra controlarlos. Esa ansiedad, sin lugar a dudas, es la responsable de ese estado de malestar que percibe a su alrededor.

La solución a su problema, de manera literal, consiste en aprender a enfrentar gradualmente la incertidumbre en la vida diaria y reducir el hábito de las preocupaciones intentando relajarse. Nuestros abuelos solían decir que lo “que ha de ser será y que por eso nadie debe preocuparse más de la cuenta”.

Procure conectarse con su propósito de vida y con las cosas que le dan sentido a su existencia. Concéntrese en algo importante para usted, intente ser feliz y, de una vez por todas, asuma la responsabilidad de entender lo que le pasa.

Centrarse o descubrir el ‘por qué’ de la vida puede servir de mucho para ayudarle a lidiar con la ansiedad inevitable que se le ha desbordado en estos tiempos de virus. Recuerde que usted es más fuerte de lo que piensa, y esto puede ayudar a reducir su ansiedad.

Se trata de fomentar un orden personal basado en sanas terapias que le den seguridad. No escuche tantas noticias negativas, sin tener que taparlas; practique el sano esparcimiento; haga oración y libérese de ese caos anímico que lo tiene preso.

Ojo: si comienza a detectar que su actitud afanosa interfiere con su trabajo, con mantener relaciones cercanas, socializar o cuidar de sí mismo, consiga ayuda profesional de su médico, quien le recomendará una saludable estrategia seguir.

Sin embargo, trate de llevar la situación con la mayor serenidad posible, entre otras cosas, porque nada sacará con seguir con ese tipo de enredos anímicos. ¡Dios lo bendiga!

REFLEXIONES CORTAS

* Más allá de las posesiones materiales y de los apellidos de alcurnia que pueda ostentar una persona, nada de eso define el valor real que ella tiene. Para ser grande primero tiene que aprender a ser pequeño, pues la humildad es la base de toda grandeza. Siempre mantenga una actitud de sencillez, de cordialidad y de solidaridad con sus semejantes, haciéndoles saber que está dispuesto a ayudarlos cuando le sea posible hacerlo.

* La persona que elija tendrá un impacto en todo lo que haga en su vida: en su salud mental y espiritual, su estabilidad, su felicidad, su éxito y sus decisiones. Elija alguien trabajador, que hable claro y que lo incluya en sus planes y lo apoye.

* El pesimismo lleva a la debilidad; el optimismo, al poder. Y aunque ser positivo no le asegura una vida plena, sí reduce el estrés y le permite contemplar el entorno desde una perspectiva más serena. No alcanza a imaginar la influencia de los estados mentales sobre nuestras posibilidades de acción. Un enfoque ‘más o menos’ optimista puede expandir ‘más o menos’ su abanico de opciones.

* La vida no es encontrarse a uno mismo, sino crearse y reiventarse. Esa es la clave del proceso de desarrollo personal.