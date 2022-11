No se deje marchitar con las malas vibras

Testimonio: “Diseñé desde pequeño mi gran sueño de grande. Anhelo tener mi propia empresa, pero eso hoy me implica dejar un trabajo tedioso que me da garantías y estabilidad, aunque no me hace sentir realizado. Tengo que confesarle que no logro cristalizar nada de lo que me he planteado como hombre independiente. Hay algunas personas que también me desaniman y me vaticinan que no podré tener mi propio proyecto. Siento temores y no sé si renunciar, pues no creo que pueda avanzar lo suficiente en la idea de negocio que tengo. ¿Qué me recomienda? Gracias”.