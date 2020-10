No se deje marchitar, hay mucho por vivir

No se deje marchitar, así las flores de las otras macetas que estén a su alrededor se vean opacas. Tenga claro que usted es capaz de mantenerse fuerte en medio de la tormenta.

Le corresponde soportar los bandazos de esta época, pues aún hay mucho que vivir y tiene grandes misiones por cumplir.

La idea es abrirse paso con la suficiente fe para vencer la tristeza que hoy lo embarga. En lugar de refugiarse en el abatimiento, decida enfrentar la vida.

Tanto su felicidad como su bienestar están atados a su actitud. Por eso, es clave ser consciente del momento actual y resistir.

Ojo: Si no está bien por dentro, no podrá sobreponerse. Lo anterior implica no recriminarse tanto y aliviar su alma acongojada con la Bendición de Dios.

Mi abuelo decía que cuando se está abatido hay que mirar al cielo para que el Creador pinte ese color esperanza que tanta falta hace. Así le cambiará el semblante y tendrá la fortaleza necesaria para seguir adelante.

Tal vez no se detengan de inmediato los problemas que lo invaden; sin embargo, Dios sí le dará ánimos mientras reúne valor para volver con los bríos renovados y, por ende, poder resolver de la mejor manera sus situaciones.

Aunque es relativamente ‘normal’ que durante este duro tiempo atraviese por episodios de tristeza, nada gana sintiéndose mal.

En mi vida, de manera particular, yo también paso por días en los que me siento triste al punto que no me dan ganas de hacer nada. Pero cuando eso me ocurre, elevo una plegaria al Todopoderoso y luego me pongo a pensar en todas las razones por las que debo sentirme contento. ¡Así desaparece cualquier vestigio de desaliento!

Le sugiero traer a su cabeza las cosas buenas que hay en su vida. Le garantizo que son más los puntos positivos, que los negativos.

Ahora bien, en su caso la percepción de abatimiento le puede ayudar a volver la mirada hacia su propio interior, para profundizar en usted y entender qué es lo que le sucede.

Si el tema es muy grave, hay situaciones en donde ser fuerte es la única opción; es decir, tiene que hacer acopio de entereza para revivir.

¿Técnicas para combatir la tristeza? No existen fórmulas precisas, sobre todo si no se tiene la fuerza de voluntad para abandonarla.

Claro está que hay algunas prácticas que abonan bastante el terreno para sobreponerse: hablo de mantener pensamientos alentadores, de hacer ejercicio, de no compararse con nadie, de leer un buen libro e incluso de destinar un tiempo al sano esparcimiento.

La estrategia debe apostarle a liberarse un poco de los afanes.

¿Para qué?

Para recrearse y tener la posibilidad de hacer cosas nuevas.

Y en ese orden de ideas, debe desbloquear esas emociones negativas que siempre asimila en su cotidianidad.

También debe cambiar su ‘lenguaje de quejas’ por uno más propositivo. Las cosas son posibles y se pueden ejecutar, siempre y cuando se llene de confianza. Lo digo porque las palabras son anclas que despiertan en cada persona estados emocionales precisos.

Es como darse la oportunidad de reconciliarse con el mundo y dejar atrás lo malo que le haya ocurrido. De esta forma, con ideas alentadoras irá neutralizando las feas emociones que debe borrar.

Esta estrategia es una actitud generadora de nuevos comportamientos, y con ella puede adquirir la capacidad de visualizar bien e ir cargado de energías para seguir avanzando.

Véase saludable y, si por alguna razón, afronta alguna convalecencia, trate de relajarse en la medida de lo posible para libérese de la ansiedad.

¡Dios lo bendiga!

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta columna. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta sección, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Soy un hombre de 22 años y, a pesar de mi juventud, creo que la pandemia ha afectado demasiado mi forma de ser. Le escribo porque he sentido que durante los últimos meses padezco de constantes ‘bajones’ anímicos, al punto que me siento insatisfecho con todas las áreas de mi vida: en el estudio, en mi entorno social y, en general, en todos los aspectos. Me invade una desmotivación que antes no tenía. ¿Qué me puede aconsejar? Le agradezco una respuesta”.

Respuesta: Tras la aparición de la pandemia, este 2020 ha afectado el día a día de muchos, pero sobre todo los ha apabullado a ustedes, los jóvenes. Los profesionales de la salud mental, al menos en el caso de Bucaramanga, reportan que hay centenares de consultas de muchachos que sufren de estrés y de ansiedad, sin contar que no disfrutan actividades habituales que normalmente solían realizar.

Es relativamente normal lo que siente: los cambios en su rutina, sin contar el confinamiento y las estrictas medidas de bioseguridad, de alguna forma, lo han obligado a adaptarse a juro a formas diferentes de emplear su tiempo e incluso a dosificar su vida social, sin contar la educación virtual en la que presumo está inmerso. Además se han cancelado eventos: hoy usted tiene que estar en casa para prevenir que se contagie o contagie a otros con este virus. Seguramente extraña ver a sus amigos, ir al cine o seguir con los cotidianos hábitos del ayer.

Pero, más allá de estas circunstancias, tenga en cuenta que su bienestar social, su estabilidad emocional y su salud mental deben ser sus prioridades.

Considero que es preciso que establezca un diálogo interno y reflexione sobre qué es lo que produce esa insatisfacción. Si bien es cierto que todo esto de la ‘cuarentena’ y del aislamiento selectivo están pasándole ‘su cuenta de cobro’, es preciso que reflexione sobre sus ideas respecto a la vida que le gustaría tener, la que cree que debería tener y la que realmente tiene.

Enfóquese en usted mismo e indague qué es realmente lo que le inquieta tanto. La terapia que le planteo consiste principalmente en enfrentarse a lo que hoy siente para buscarles salidas a esas angustias que lo embadurnan.

Aunque el estrés que hoy padece está asociado a un evento traumático como el de la pandemia, no se deje abrumar más. Si logra liberarse de la ansiedad que hoy lo asalta, su insatisfacción se irá desvaneciendo al igual que sus miedos y, por ende, aumentará la confianza en usted mismo.

Finalmente le planteo acercarse más a Dios, orar y pedirle claridad para que sepa interpretar el momento actual y pueda recomponer su estado de ánimo. ¡Le envío mi buena vibra!

REFLEXIONES CORTAS

* Durante esta pandemia nadie extraña lo material; en cambio, sí nos hace falta un familiar, un amigo, una bonita conversación o un abrazo. Pese a ello, debemos tener calma para que la adversidad sea solo parte del paisaje.

* Soplan vientos de cambio: lo malo se aleja y todo lo mejor llega.

* Las personas felices no pierden el tiempo haciéndoles el mal a los demás; hacer daño es una cosa para la gente frustrada, mediocre y envidiosa. No maltrate a nadie, porque todo regresa multiplicado. Además, nadie puede correr tan rápido que su maldad no lo alcance.

* Nada sucede por casualidad, en el fondo las cosas tienen su plan perfecto en el universo, aunque nosotros no lo entendamos. Todo pasa para algo y ese ‘algo’ le hace crecer y define quien es usted. Recuerde que así sacuda con todas sus fuerzas el reloj de arena, cada grano caerá a su tiempo.

* Espero que Dios lo bendiga desde la primera luz de la mañana.