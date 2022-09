¡No se deshaga ante los problemas!

Ha de saber que las dificultades están destinadas a despertarlo, no a desalentarlo. Me parece importante decirle que debe mantener una gota de serenidad y que tiene que guardar la mayor compostura posible para asumir el momento por el que está atravesando.

Por más vulnerable que se sienta, tenga el tesón suficiente de afrontar la situación por la que está atravesando.

A veces no es que las cosas no funcionen, sino que está sembrando tristeza antes que esperanzas. La impaciencia puede hacer que tome medidas poco pensadas.

* Imagínese que al leer un libro no exista la opción de volver hacia la página de atrás: ¿Con cuánta atención lo leería? El libro del que hablo es el de la vida. Póngale atención a cada página cotidiana, disfrútela y no desperdicie ni un segundo, pues no tendrá vuelta atrás.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “No sé por qué, pero ya no disfruto lo que hago ni tampoco veo un horizonte que me permita proyectar mi vida. Paso por una rara oscuridad que no me deja aprovechar mi mundo. Usted me podría dar alguno de sus valiosos consejos. Gracias”.

Respuesta: “Todos experimentamos situaciones similares a la suya en algún momento. Es algo así como una incapacidad o dificultad para sentirse bien o proyectarse mejor.