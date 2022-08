No se disguste con Dios, Él jamás lo abandona

Muchos, cuando son víctimas de las adversidades o cuando sus sueños no se les cumplen de una, trastabillan en su fe y miran a Dios con cierto recelo. Se sienten ofendidos porque supuestamente Él no los escucha o no les da su bendición.

Al no ver resultados alentadores se apartan de sus dictámenes y se atreven a desafiar todo lo que Jesús representa; es más, controvierten cada circunstancia que les ocurre, al punto que lo responsabilizan a Él por los reveses que padecen.

¿Ha vivido usted uno de esos momentos duros en los que pierde el entusiasmo y no encuentra consuelo?

Debería serenarse y procurar manejar razonablemente sus problemas antes que reprocharle algo al Señor. Dios no quiere verlo sufrir o padecer angustias.

Sería bueno abrir el corazón y expresarle al Señor todas las inquietudes. También se le debe pedir al Espíritu Santo que le aclare el camino.

Más allá de que atraviese por situaciones complicadas, tales como una enfermedad, la pérdida de un ser querido, líos económicos o enredos sentimentales, jamás piense que Dios lo ha abandonado.

Se pueden experimentar sentimientos de tristeza y de frustración, pero no es aconsejable sumergirse en ellos, ni mucho menos vivir disgustado con Dios. Enemistarse con Él es contraproducente.

Debería entender que a veces se tiene que atravesar por la oscuridad para luego ver la luz. Así las cosas, solo necesita fortaleza y serenidad para enfrentar cada una de las vicisitudes.

¿Cómo lograrlo?

En primer lugar, es aconsejable no centrarse tanto en las afugias. No puede creer que sus aflicciones son enormes. Recuerde que siempre será del tamaño de sus pensamientos y es probable que termine exagerando lo que le ocurre. Y es que suele preocuparse demasiado por las cosas y, al final, muchas de las situaciones por las que se angustia nunca suceden. No en vano se cree que a uno no le pasa ni el 5 por ciento de lo que le afana.

Dicho de otra forma: no convierta su vida en una ‘maraña’ de problemas; es mejor verla como un mar de oportunidades.

Por supuesto que en los momentos de mayor tribulación y desesperación, Dios está a su lado. Incluso cuando sienta que su cruz es demasiado pesada o que ya no puede más, Él lo tomará en sus brazos y le dará la tibieza de su regazo.

Jesús le dará valor para enfrentar cada momento, por muy difícil que sea. Y si tiene fe en su bendición, se le multiplicará su confianza y podrá salir de la oscuridad.

Un consejo adicional: no deje de orar. La plegaria es un clamor interior, es un río que brota de lo más profundo de su alma que lo llevará a gozar del poder de Dios.

Lo anterior no significa que su diálogo con Él sea una cascada descontrolada de reclamos; es más bien una charla o una reflexión, en la que Él le dará luces para desenredar las tribulaciones que lo agobien.

Escuche: Vitamínicos Espirituales