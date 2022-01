A veces actuamos de forma agresiva, con burlas y rechazos. Debemos ser conscientes del daño que hacemos al comportarnos así.

Testimonio: ”Salgo en un día de sol y me llueve. No sé, pero siempre he sido un tipo con mala suerte, pues mis asuntos se me estropean. No sé por qué me sucede eso, sabiendo que hago las cosas bien y las estudio, pero al final se arruinan. ¿Qué me aconseja? Gracias por atender mi caso”.

Respuesta: Si vive pensando a toda hora que le irá mal, con seguridad seguirá atrayendo cosas negativas a su vida.

En cambio, si piensa de una manera propositiva, le garantizo que el universo entero hará que todo se ajuste para que las cosas fluyan de una manera halagüeña.

El pensar siempre en negativo supone una auténtica tortura para usted y puede llegar a acarrearle consecuencias a niveles emocionales y sicológicos.

Creo que pasa por episodios continuos de estrés y de ansiedad. Debe cuidarse para que no padezca algún trastorno mayor.

¿Qué creo que le pasa?