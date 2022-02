Lo que trato de decir es que sí podemos estar seguros de que Él escucha nuestras súplicas y, al mismo tiempo, nos corresponde conservar una paz interior para aceptar si algo que hemos anhelado tanto finalmente no se nos da.

Reitero que si le pedimos a Dios con buena intención lo que queremos, no tenemos porqué afanarnos, pues Él sabrá en cuál tiempo se nos darán las cosas y en qué proporción.

Dios nos concederá nuestras peticiones, siempre y cuando ellas sean buenas, oportunas y no lastimen a nadie.

Yo sé que puede leerse algo decepcionante el hecho de que, a pesar de que oremos, no logremos todo lo que anhelamos. Incluso podría pensarse que Dios no nos escucha o está en silencio.

La verdad es que en el tema de la fe no se trata solo de orar, pedir y quedarse con las manos cruzadas esperando que todo se nos dé. Él Señor no es un cajero automático para darnos plata, ni tampoco es un centro abastecimiento o alguien que nos complace nuestros caprichos.

Dicen que si le pedimos a Dios que haga su voluntad, debemos prepararnos porque no todo nos va a salir como lo esperamos.

Si Dios no responde a las oraciones de la forma que esperamos es porque Él sabe que no es lo mejor para nosotros. Debemos aprender a confiar en su sabiduría.

Además, le cuento que la Biblia no solo contiene el testimonio de Dios sino que, además, le permite recordar que cada sueño que usted tiene lo puede cumplir.

La expresión de Dios no solo se pronuncia, también se construye. Ojo: Dios no es solo de letras o sonidos. Su mensaje llega en imágenes que parecen hablar. Por ejemplo: no se puede pagar por el milagro de despertar un día más, pero aún así Dios le regala cada 24 horas. ¡Cada respiro es una palabra de vida!