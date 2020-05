Siempre seré un promotor de la sonrisa y no me cansaré de motivarlos a estar alegres. No obstante, el alma tiene sus tiempos y sus propios momentos. Las emociones están ahí para algo.

En estas fuertes épocas hay mucha gente apesadumbrada; incluso algunos de mis lectores me escriben que sienten unas profundas ganas de llorar por lo que están viviendo.

¡Y los entiendo!

Con todo lo ‘embajador’ que yo pueda ser del entusiasmo, también he pasado por esos episodios; no sólo ahora con la cuarentena, también en otras situaciones difíciles de mi vida.

Disfruto al máximo de un buen momento, pero también sé que si he de llorar, lo hago con total libertad.

No soy de los que piensa que debo llevar la procesión por dentro; todo lo contrario, no quiero guardarme en el corazón lágrimas que me hagan sentir frustrado. Mejor permito que esas ‘gotitas’ corran sobre mi rostro, para que mi alma se serene.

¿Saben algo?

Llorar no es del todo ‘malo’, entre otras cosas, es bueno para la salud del cuerpo y para equilibrar el aspecto emocional.

Los médicos que han vivido de cerca la tragedia que ha traído el coronavirus confiesan que no se han aguantado las lágrimas cuando se enfrentan a la impotencia que les genera este virus.

Ellos también afirman que, después de llorar ellos recargan sus pilas para continuar con sus labores asistenciales.

Y es cierto: Cuando alguien siente ganas de llorar es porque tiene un pedazo de su corazón quebrado.

A menos de que sea una ‘pataleta’, si hay deseos de llorar es porque el alma quiere expresar algo. Es entonces cuando su lágrima expresa el dolor que lleva por dentro.

Porque el llanto es en esencia eso: la voz sublime del alma.

Quienes saben del cuidado y cariño que se les debe tener a las plantas, sostienen que hasta las hojas de los árboles ‘lloran’ cuando sienten que alguien las trata mal.

Llorar, sin quedarse en la quejadera por la vida que supuestamente le toca vivir, puede llegar a ser un encuentro con usted mismo para dejar salir toda la amargura, la tensión, el estrés y el abatimiento que lleva por dentro.

Por eso, la lágrima que se derrama sobre el rostro de un ser humano siempre guarda dentro de sí muchas esperanzas.

Insisto en decir que esta no es una oda a la tristeza; es una reflexión sobre lo importante que es el desahogo. Por eso, si siente ganas de llorar, hágalo.

Un hombre sin tacha y sin miedo jamás inspira tanto respeto como cuando se le ve sollozar.

Hay que entender el verdadero significado de saber expresar nuestros sentimientos, sin temor a que alguien nos critique.

Repito, no lo estoy invitando a deprimirse ni a convertirse en un tipo triste o decepcionado. Sólo quiero que llore cuando sienta que necesita hacerlo, porque eso le puede aliviar cualquier pena y además hará que se le desenrede ese nudo en la garganta que parece asfixiarlo.

Y es mejor si tiene al lado a alguien con quien sobrellevar su angustia: las penas compartidas, duelen menos.

Perdone que sea tan reiterativo, pero no se trata de abandonarse a la pena en un ‘mar de lágrimas’, ya que hasta las mismas aguas del océano tienen su nivel.

Pero hay más ‘sabiduría’ en una lágrima, que en todas las bibliotecas. ¡Exprese lo que siente!