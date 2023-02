¿Le ha pasado que un día se levanta con ganas de devorarse al mundo entero y al siguiente se siente anclado a un inusitado aburrimiento?

La vida misma nos enfrenta a retos diarios y con relativa frecuencia nos resulta imposible permanecer animados todo el tiempo. Es por eso que en ciertas ocasiones nos volvemos vulnerables y nos sentimos incapaces de superar los obstáculos.

Unos, más grises que otros, se ven desanimados; no faltan los que se vuelven malgeniados; hay quienes caminan por inercia y unos más se ‘matriculan’ en la odiosa fase de la quejadera.

Y aunque cada quien suele ver las situaciones desde su propia óptica, hay que decir que nadie se salva de sufrir uno que otro ‘bajonazo anímico’ durante la vida.

Lo más complicado es que a veces es difícil encontrar las palabras adecuadas para describir lo que nos pasa o lo que sentimos, pues una amalgama de sentimientos embadurna nuestro estado de ánimo.

Total: los problemas, los afanes, los imprevistos, los quebrantos de salud e incluso las mismas situaciones cotidianas hacen que nos comportemos ‘a nuestro modo’.

Es evidente que la sola idea de atravesar por situaciones adversas afecta nuestros pensamientos y acciones y, de manera desafortunada, no todos suelen manejar las emociones de la misma manera.

Ojo: si no se trabajan a tiempo esos ‘climas’, ellos se convierten en un problema mayor y ponen en riesgo nuestra salud física, mental, social y emocional.

Lo menciono porque esos ‘climas internos’ son fundamentales para entender lo que nos sucede y lo que les ocurre a los demás.

Y si aprendemos a ‘capotear’ dichos estados, evitamos muchos dolores de cabeza; así como esos episodios de insomnio, de ansiedad y de estrés; además de los trastornos psicológicos, el bajo rendimiento en el trabajo, la apatía, el cansancio y la falta de alegría; sin contar otras tensiones.

En la etapa de pandemia por la que acabamos de pasar, estos problemas se nos acrecentaron a todos. Basta con revisar los porcentajes de consultas de salud mental para evidenciar cómo se ‘dispararon’ los problemas emocionales.

¿Qué hacer ante esta realidad?

Primero que todo, no nos demos tan duro. No olvidemos que somos seres humanos y que nos podemos agotar no solo físicamente, sino también en lo emocional y lo espiritual.

Lo que no podemos hacer es quedarnos atorados en nuestras propias adversidades. Debemos seguir adelante y aprender a confiar en nosotros mismos, sin importar las dificultades por las que estemos pasando.

Recordemos que aún en medio de las situaciones más dolorosas y desconcertantes, el dominio propio será fundamental. Aunque todo parezca derrumbarse, no podemos perder la esperanza.

Además, es reconfortante saber que podemos reforzar nuestra fe y entender que, con la venia de Dios, nos llenamos de nuevas fuerzas para seguir adelante.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Muchos me critican porque voy muy lento con mis proyectos. Aunque sé para dónde voy, de alguna manera me he acostumbrado a ser pausado y no tengo la intención de correr. De todas formas, algunos creen que estoy perdiendo el tiempo y que, si sigo así, me frustraré. No sé si debo escuchar esos consejos, porque le confieso que en cierta forma me aturden. Agradezco que me dé su punto de vista”.