La clave es no perder el equilibrio y agudizar nuestra vista, a fin de que reconozcamos todas las oportunidades que hay en el entorno.

Insisto en la importancia de recuperar y afianzar nuestra identidad personal, analizar con cabeza fría las dificultades y liberarnos de los perjuicios que la cotidianidad suele imponernos.

También debemos vencer los miedos. Nada que nos frene o nos ate será útil para devorarnos el mundo. ¡Además, tenemos derecho a ser libres!

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Experimento relaciones clandestinas, pues no me agrada la idea de comprometerme sentimentalmente de manera seria con nadie. Durante los últimos años conocí a un hombre que me movió el piso, pero él es casado y tiene dos hijos. Opté por mantener con él la condición de amante y diría que no me arrepiento de haberlo hecho. Sé que este asunto tal vez no le suene del todo espiritual como los temas que usted aborda en esta página; no obstante quiero preguntarle si el decidir ser ‘la otra’ podría lastimar mi alma o ir en contra de los designios de Dios. Me estaré equivocando con este proceder. ¿Usted qué opina?”.