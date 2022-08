Empiece por perdonarse a sí mismo y no busque a Jesús afuera sino en su corazón; a veces lo busca en el exterior cuando siempre ha estado ahí, solo que usted no se esfuerza por escucharlo. ¡Dios lo bendiga!

Testimonio: “Aprovecho este espacio que me ofrece para desahogarme y decirle que, a pesar de que rezo, no siento que Dios me responda. Luego de pedirle cosas, extiendo mi mano y no recibo nada de lo que le solicito. Me gustaría saber, desde su caso personal, qué tanto Jesús atiende sus súplicas. Se lo pregunto porque sé que hay muchas personas que, al igual que yo, están frustradas por ese extraño ‘silencio’ del Señor. Le agradezco su respuesta”.

Respuesta: Percibí en algún momento de mi vida eso mismo que hoy me cuenta y lo comprendo. Como en su caso, también me preguntaba de manera constante si Dios escuchaba mis oraciones. Sin embargo, poco a poco, fui sintiendo las respuestas del Señor en mi corazón, bajo otro enfoque.

Y es que las bendiciones y las decisiones de Él llegan de maneras sutiles, inesperadas e insospechadas. Además, la vida misma me fue ratificando, con circunstancias determinadas, que las cosas suceden en el tiempo de Dios, no en el mío.

No es que Jesús no lo escuche cuando ora, lo que pasa es que no siempre le concede exactamente lo que usted le pide, porque tal vez no están dadas las condiciones para ello. Él le otorga lo que considera más acorde en su vida.

Debo precisarle también que orar no es exigir a Dios sus gustos o caprichos, sino que consiste en pedirle que haga su voluntad y que usted sepa aceptarla.

Por otro lado, elevar plegarias al cielo implica ir de la mano de la acción y, por ende, debe ponerse manos a la obra.

También es probable que deba realizar algunos cambios necesarios en su vida, con los cuales reforzará su fe y despejará el camino para sus bendiciones.