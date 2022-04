Oración, misericordia y aceptación

* La mejor edad es cuando deja de cumplir años y empieza a cumplir sus sueños. Pese a que el camino se le torne difícil, vaya tras esa cima que anhela. La ruta hacia el éxito no es de color de rosa y es probable que se encuentre con rocas que obstaculizan su sendero. ¡Aún así, vaya hasta lo más alto!

* Enfrentar la incomodidad que el cambio implica es difícil. Tal vez por eso usted pospone esta situación con excusas, convenciéndose de manera errada de que no es el mejor momento para tomar acción. ¡Libérese y entienda que el cambio le ayuda a crecer!

* Sus días no se miden por las horas que duran sino por la intensidad que usted les imprime. Por eso existen momentos inigualables, cosas inexplicables y personas incomparables. Así las cosas, procure que todo lo que haga sea tan bello que se convierta en algo inolvidable.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo y ellas suelen atosigarnos. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Estoy lleno de problemas que pude evitar, si hubiese sido juicioso y responsable. Perdí tantas cosas y dejé de hacer otras que, casi que se podría decir que soy un hombre fracasado. Todo eso ha hecho que viva desanimado y sin interés alguno. No he podido recomponer mi vida y no sé qué hacer. La agradezco uno de sus consejos. Gracias”.

Respuesta: ¿Por qué se concentra solamente en las cosas que en el pasado perdió o dejó de hacer?

Si insiste en recordar los aspectos negativos que hoy lo tienen tan sometido, se llenará de más pesimismo y seguirá con la frustración ‘al rojo vivo’.

Lo que le ocurrió ya no tiene remedio. En cambio, sí tiene un presente para recomponer el camino.

Es decir, dedíquese a diseñar un futuro mejor, reflexionando sobre las múltiples posibilidades que ahora se abren generosamente para usted.

Descubra otros horizontes, contemple nuevos planes y llénese de optimismo y de alegría. Usted merece disfrutar su vida a plenitud y sin tantas autorecriminaciones. Debe ser capaz de ‘timonear’ su vida por rumbos propositivos para abordar su futuro con mejores herramientas de apoyo y con más posibilidades de éxito.